Знаменитый британский журнал FourFourTwo, анализируя расширенный список сборной Украины накануне Евро-2020, определил для себя главную жемчужину "сине-желтых".

"Хотя Ярмоленко – самая известная звезда сборной Украины, Александр Зинченко стал символом этой команды.

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24-летний левый защитник Манчестер Сити в сборной играет в средней линии, сочетая легкость телосложения с быстрым мышлением и точным пасом. Он – лидер сборной Украины", – отметили журналисты FourFourTwo.

Напомним, Зинченко стал самым молодым капитаном национальной команды в ее истории. Впервые он вывел "сине-желтых" с капитанской повязкой в матче против Франции в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года.

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