Поражение Манчестер Юнайтед от Лестера (1:2) позволило Манчестер Сити досрочно стать триумфаторами АПЛ.

Гвардиола коротко прокомментировал чемпионство Манчестер Сити

Для лидера сборной Украины Александра Зинченко этот трофей стал 9-м в футболке "горожан". Ранее Зина брал дважды "золото" Премьер-лиги, один Кубок Англии, 4 Кубка Лиги и один Суперкубок.

Стоит отметить, что на подопечных Гвардиолы впервые ожидает финал Лиги чемпионов, где Сити встретится с Челси. Поединок состоится 29 мая.

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