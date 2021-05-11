Зинченко завоевал 9-й трофей с Манчестер Сити
22:47 - Читати українською
Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко продолжает покорять Туманный Альбион.
завершено
Люк Томас 11’
Чаглар Сёюнджю 66’
11’ Люк Томас
66’ Чаглар Сёюнджю
Поражение Манчестер Юнайтед от Лестера (1:2) позволило Манчестер Сити досрочно стать триумфаторами АПЛ.
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Для лидера сборной Украины Александра Зинченко этот трофей стал 9-м в футболке "горожан". Ранее Зина брал дважды "золото" Премьер-лиги, один Кубок Англии, 4 Кубка Лиги и один Суперкубок.
Стоит отметить, что на подопечных Гвардиолы впервые ожидает финал Лиги чемпионов, где Сити встретится с Челси. Поединок состоится 29 мая.
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