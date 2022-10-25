Они могут играть и побеждать не только на футбольном поле. Когда на кону собственный авторитет, звезды одесского Черноморца готовы преодолевать любые препятствия. А если в соперниках партнер по команде, к тому же бросающий тебе вызов, азарт и желание проявить свои сильные стороны просто зашкаливает. А значит, самое время узнать "КТО КОГО?!"