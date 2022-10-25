"Кто кого?!": Черноморец и Parimatch запускают новое YouTube-шоу
Они могут играть и побеждать не только на футбольном поле. Когда на кону собственный авторитет, звезды одесского Черноморца готовы преодолевать любые препятствия. А если в соперниках партнер по команде, к тому же бросающий тебе вызов, азарт и желание проявить свои сильные стороны просто зашкаливает. А значит, самое время узнать "КТО КОГО?!"
ФК Черноморец и официальный партнер Parimatch Ukraine запускают новое YouTube-шоу, в котором "моряки" соревнуются между собой в очень необычных конкурсах.
Колос – Черноморец – 1:1 – видео голов и обзор матча
Правила шоу просты. Двое участников поочередно выполняют задачи ведущего, и проигравший должен исполнить желание победителя.
"КТО КОГО?!" – драйвовый, взрывной и непредсказуемый проект, раскрывающий футболистов "Черноморца" по-новому.
Переиграет ли Максим Войтиховский Ивана Литвиненко в "ФутБас", и кто кого перегонит в "Офисной гонке" – делайте свои прогнозы и смотрите шоу "КТО КОГО?!" только на YouTube-канале CHORNOMORETS TV.