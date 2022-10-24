Колос – Черноморец – 1:1 – видео голов и обзор матча
19:47 - Читати українською
Колос расписал ничью с Черноморцем в рамках 9-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
72’ Павел Ореховский
90+4’ Сергей Мякушко
Евгений Селин 20’
20’ Евгений Селин
72’ Павел Ореховский
90+4’ Сергей Мякушко
Роман Григорчук собрал в Одессе очень боеспособный коллектив, но наладить игру и нормализовать результаты пока не удается. Команда крепко засела на дне турнирной таблицы, хотя откровенно заслуживает лучшего.
Колос расписал ничью с Черноморцем – одесситы до сих пор не знают побед в УПЛ
Евгений Селин, забив после углового, уже на 20-й минуте подарил Черноморцу комфортные условия. Однако безошибочно отзащищаться не удалось. Сергей Кравченко привез пенальти, с которого забил Павел Ореховский. В итоге – ничья. Колос упустил шанс опередить Металлист и пока остается седьмым.
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