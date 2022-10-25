Вони вміють грати та перемагати не лише на футбольному полі. Коли на кону власний авторитет, зірки одеського Чорноморця готові долати будь-які перешкоди. А якщо в суперниках партнер по команді, який до того ж кидає тобі виклик, азарт і бажання проявити свої сильні сторони просто зашкалює. Тож саме час дізнатися "ХТО КОГО?!".

ФК Чорноморець та офіційний партнер Parimatch Ukraine запускають нове YouTube-шоу, у якому "моряки" змагаються між собою у дуже незвичайних конкурсах, а ще – обов'язково б'ються об заклад.

Колос – Чорноморець – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Правила шоу прості. Двоє учасників по черзі виконують завдання ведучого, і той, хто програє – повинен виконати бажання переможця.

"ХТО КОГО?!" – драйвовий, вибуховий та непередбачуваний проект, який розкриває футболістів Чорноморця по-новому.

Чи переграє Максим Войтіховський Івана Литвиненка у "ФутБас", і хто кого пережене в "Офісних перегонах" – робіть свої прогнози та дивіться шоу "ХТО КОГО?!" тільки на YouTube-каналі CHORNOMORETS TV.