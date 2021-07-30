"Футбол 24" знакомит вас с Алишей Ньюман – легкоатлеткой по прыжкам с шестом, которая представит Канаду на Олимпийских играх в Токио.

27-летняя атлетка родилась в Лондоне, правда, не в английском, а канадском в провинции Онтарио. Алиша Ньюман является одной из самых известных спортсменок на родине. Она одерживала золото Игр британского Содружества 2018 года, бронзовую медаль Панамериканских игр–2019 и установила национальный рекорд Канады в прыжках с шестом – 4,82 метра.

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В этом году она является главной надеждой родины на олимпийскую медаль Токио в своем виде спорта. Однако у Алиши не только "белая" репутация одной из лучших спортсменок Канады. Она часто попадает в скандалы. Накануне Олимпиады-2020 Ньюман зарегистрировалась в OnlyFans. В этой платной соцсети звезды часто делятся с подписчиками очень откровенными фото и видео.

Но ее страницу в Instagram также трудно назвать "скромной". У Алиши более 512 тысяч подписчиков, перед которыми она не стесняется хвастаться своими горячими формами. Из-за этого Ньюман даже вошла в "100 самых желанных женщин планеты" по версии мужского журнала Maxim.

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