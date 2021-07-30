"Футбол 24" знайомить вас із Алішою Ньюман – легкоатлеткою зі стрибків з жердиною, яка представить Канаду на Олімпійських іграх у Токіо.

27-річна атлетка народилася у Лондоні, щоправда, не в британському, а канадському в провінції Онтаріо. Аліша Ньюман є однією з найвідоміших спортсменок на батьківщині. Вона здобувала золото Ігор британської Співдружності 2018 року, бронзову медаль Панамериканських ігор-2019 та встановила національний рекорд Канади у стрибках із жердиною – 4,82 метра.

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Цьогоріч вона є головною надією батьківщини на олімпійську медаль Токіо у своєму виді спорту. Проте Аліша має не тільки "білу" репутацію однієї з найкращих спортсменок Канади. Вона часто потрапляє у скандали. Напередодні Олімпіади-2020 Ньюман зареєструвалась в OnlyFans. У цій платній соцмережі зірки часто діляться з підписниками дуже відвертими фото та відео.

Та її сторінку в Instagram також важко назвати "скромною". Аліша має понад 512 тисяч підписників, перед якими не соромиться хизуватись своїми гарячими формами. Через це Ньюман навіть увійшла у "100 найбажаніших жінок планети" за версією чоловічого журналу Maxim.

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