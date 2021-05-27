Вингер Шахтера Евгений Коноплянка, очевидно, стал еще одним игроком, который не поможет сборной Украины на Евро-2020.

Коноплянка продолжает реабилитацию от повреждения мышцы, из-за чего пропустит Евро-2020, сообщает Football.ua.

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Отметим, что Евгений сыграл лишь 337 минут в составе Шахтера в текущем сезоне, не отметившись результативными действиями. Ранее стало известно, что из-за травмы "сине-желтым" не поможет и Виктор Коваленко из-за частичного разрыва задней поверхности бедра.

Добавим, что Евро-2020 начнется для "сине-желтых" 13 июня матчем с Нидерландами. Также в группе сборная Украины сыграет с Австрией и Северной Македонией.

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