Андрей Шевченко не сможет рассчитывать на полузащитника Динамо во время континентального первенства.

Виталий Буяльский попал в расширенный список национальной команды, но первые тренировки в лагере "сине-желтых" показали, что хавбек Динамо не готов к нагрузкам, сообщает сайт УАФ.

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Врачи сборной Украины диагностировали у игрока трещину плюсневой кости ступни, ставшей следствием повреждения в финале Кубка Украины против Зари (1:0). На восстановление Виталию понадобится месяц, поэтому он не поможет Шевченко на Евро-2020, которое стартует 11 июня.

В нынешнем сезоне УПЛ Буяльский провел 20 матчей, в которых отметился 5-ю голами и 4-мя ассистами.

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