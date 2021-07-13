За 10 дней до старта Олимпиады-2020 в Японии открыли Олимпийскую деревню для атлетов со всего мира.

Дома для участников ОИ-2020 возвели на берегу Токийского залива. Общая площадь поселка составляет около 44 гектаров, сообщает официальный сайт НОК.

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На территории поселения есть 21 здание и 3,6 тысяч комнат для проживания атлетов. Интересно, что кровати в комнатах спортсменов сделаны из картона, а матрасы из пластика – все они пригодны для дальнейшей переработки. Такие картонные кровати способны выдержать вес до 200 кг.

Участники Игр из-за карантинных ограничений смогут приехать в поселок не ранее чем за 5 дней до начала своих соревнований и уехать в течение 2 суток после завершения выступлений. Атлеты каждый день будут сдавать тесты на COVID-19, носить маски и придерживаться всех установленных правил безопасности.

Напомним, Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа. Организаторы турнира приняли решение провести большую часть форума без зрителей. Лишь 24 соревнования из 748 можно будет созерцать с трибун.

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