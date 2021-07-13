За 10 днів до старту Олімпіади-2020 у Японії відкрили Олімпійське селище для атлетів з усього світу.

Домівки для учасників ОІ-2020 звели на березі Токійської затоки. Загальна площа селища становить близько 44 гектарів, повідомляє офіційний сайт НОК.

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На території поселення є 21 будівля та 3,6 тисяч кімнат для проживання атлетів. Цікаво, що ліжка в кімнатах спортсменів зроблені з картону, а матраци з пластику – усі вони придатні для подальшої переробки. Такі картонні ліжка здатні витримати вагу до 200 кг.

Учасники Ігор через карантинні обмеження зможуть приїхати в селище не раніше ніж за 5 днів до початку своїх змагань і виїхати протягом 2 діб після завершення виступів. Атлети кожен день здаватимуть тести на COVID-19, носитимуть маски та дотримуватимуться всіх встановлених правил безпеки.

Нагадаємо, Олімпійські ігри триватимуть з 23 липня по 8 серпня. Організатори турніру прийняли рішення провести більшу частину форуму без глядачів. Лише 24 змагання з 748 можна буде споглядати з трибун.

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