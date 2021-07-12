"Было неприятно узнать, что трибуны останутся без болельщиков. Также я узнал, что в олимпийской деревне будет много ограничений для спортсменов и, возможно, мы не сможем посещать другие соревнования.

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Я даже не смогу взять с собой стрингера, который играет важную роль в моей команде. Также будут ограничения по количеству людей, которых можно взять в команду. Мне надо подумать над этим. В мои планы всегда входило участие в Олимпиаде, но сейчас я разрываюсь. Учитывая последние новости, шансы на мое участие – 50 на 50", – цитирует Новака Джоковича Metro.

В этом сезоне Джокович завоевал чемпионство в Открытом чемпионате Австралии, Ролан Гарросе и Уимблдоне, а вскоре выступит на Открытом чемпионате США. 34-летний серб может стать первым теннисистом, который одержит победу в четырех главных турнирах года и завоюет золотую медаль Олимпийских игр. Ранее это удавалось только немке Штеффи Граф в 1988 году.

Напомним, организаторы Олимпиады приняли решение провести большую часть форума без зрителей. Лишь 24 соревнования из 748 можно будет созерцать с трибун. Мужской теннисный турнир на Играх в Токио начнется 24 июля.

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