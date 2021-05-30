"Сейчас мы закладываем прочный фундамент на чемпионат Европы. Три дня мы отдыхали, но теперь нужно втянуться в процесс, а затем переходить к интенсивным тренировкам. Вчера было одно занятие, сегодня уже два. Немного тяжеловато, но постепенно набираем форму.

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Ребята упорно работают, с огоньком, но одновременно и берегут друг друга. Андрей Шевченко сказал, что, несмотря на то, что футбол – это контактный вид спорта, в котором много стыков, но сейчас, если видно, что можно уступить, лучше сделать так. Главное сейчас – не травмировать своих же партнеров. Понятно, что в игре мы уступать ни в коем случае не будем", – приводит слова Караваева официальный сайт УАФ.

Напомним, сборная Украины проводит заключительный этап подготовки к Евро-2020 в Харькове. Уже 3 июня "сине-желтые" в Днепре проведут товарищеский поединок против Северной Ирландии.

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