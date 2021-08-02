"К сожалению, не золото": Свитолина привезла в Киев историческую бронзу Олимпиады
Первая ракетка Украины Элина Свитолина вернулась в Киев с бронзовой наградой Олимпийских игр в Токио.
"Был очень напряженный турнир, с первого дня все матчи были очень напряженные, буквально несколько мячей решали. Последний матч – один из самых тяжелых для меня, хотелось взять эту медаль и поехать не с пустыми руками.
Свитолина – о "золотой" бронзе Олимпиады: Для меня, для Украины она значит очень многое
Я всегда говорила, что для меня Олимпиада важна и игра за зборную всегда для меня в приоритете. Я старалась подготовиться и отдаться на все сто процентов, я думаю, что мне это удалось. К сожалению, конечно, не золото, но буду стремиться и дальше", – цитирует Свитолину Суспільне.
Напомним, Элина стала первой в истории украинской теннисисткой, которая добыла олимпийскую награду. Бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио также выиграли дзюдоистка Дарья Белодед, фехтовальщик Игорь Рейзлин, смешанная пара стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук. Пловец Михаил Романчук стал мультимедалистом, он завоевал бронзу в финальном заплыве вольным стилем на 800 метров и серебро на дистанции 1500 метров.
"Гітлер помахав мені рукою": культовий чемпіон Олімпіади страждав від расизму, змагався з конями і мотоциклами
«Емоції переповнюють мене досі, я пишаюся тими матчами, що провела в Токіо» — українська тенісистка Еліна Світоліна повернулася з Олімпіади-2020 pic.twitter.com/WaYJKrAPVc— СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ (@suspilne_news) August 2, 2021