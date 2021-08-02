"Был очень напряженный турнир, с первого дня все матчи были очень напряженные, буквально несколько мячей решали. Последний матч – один из самых тяжелых для меня, хотелось взять эту медаль и поехать не с пустыми руками.

Свитолина – о "золотой" бронзе Олимпиады: Для меня, для Украины она значит очень многое

Я всегда говорила, что для меня Олимпиада важна и игра за зборную всегда для меня в приоритете. Я старалась подготовиться и отдаться на все сто процентов, я думаю, что мне это удалось. К сожалению, конечно, не золото, но буду стремиться и дальше", – цитирует Свитолину Суспільне.

Напомним, Элина стала первой в истории украинской теннисисткой, которая добыла олимпийскую награду. Бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио также выиграли дзюдоистка Дарья Белодед, фехтовальщик Игорь Рейзлин, смешанная пара стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук. Пловец Михаил Романчук стал мультимедалистом, он завоевал бронзу в финальном заплыве вольным стилем на 800 метров и серебро на дистанции 1500 метров.

"Гітлер помахав мені рукою": культовий чемпіон Олімпіади страждав від расизму, змагався з конями і мотоциклами