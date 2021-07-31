"После поражения было, конечно, трудно вернуться в колею. Для меня победа – невероятные ощущения. Если честно, пыталась бороться до конца. Проигрывала и во втором сете, и в третьем, но боролась до конца и пыталась отдавать все свои силы.

Свитолина завоевывает для Украины пятую медаль Олимпиады – бронза на вес золота в сверхтяжелом поединке

Сейчас стою, все болит и ноги не держат, но я рада, что смогла победить. Эта бронза для меня многое значит. Когда я ехала сюда, задача стояла на золото. Конечно, очень жаль, что не смогла. Подходя в полуфинал, я думала, что достаточно близка. К сожалению, полуфинал не сложился.

Эта медаль похожа на хорошее достижение на турнире Большого Шлема, но все равно это трудно сравнивать. Олимпиада – это соревнование, где спортсмен хочет получить любую медаль. Неважно – золото, серебро или бронзу. Когда ты выигрываешь эту награду – это особенный момент в жизни. Для меня, для Украины она значит очень многое.

Эта медаль – она ​​другая. Мне трудно ее оценить. Но я знаю, что после поражения в полуфинале мне было очень непросто. В теннисе почти не бывает таких ситуаций, когда ты играешь за бронзу. Так что я очень горжусь тем, как я провела эту неделю здесь. И очень горжусь тем, какой камбэк сделала в сегодняшнем матче. Эта неделя для меня особенная", – сказала Свитолина в эфире UA: Перший.

Напомним, Элина стала первой в истории Украины теннисисткой, которая завоевала олимпийскую награду. Ранее медали Олимпийских игр в Токио уже выиграли дзюдоистка Дарья Белодед, фехтовальщик Игорь Рейзлин, смешанная пара стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук, а также пловец Михаил Романчук. Все они также взяли бронзу.

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