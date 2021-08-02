"Був дуже напружений турнір, з першого дня всі матчі були дуже напружені, буквально кілька м'ячів вирішували. Останній матч – один із найважчих для мене, хотілося взяти цю медаль і поїхати не з порожніми руками.

Світоліна – про "золоту" бронзу Олімпіади: Для мене, для України вона означає дуже багато

Я завжди говорила, що для мене Олімпіада важлива і гра за збірну завжди для мене в пріоритеті. Я старалася підготуватись і віддатися на всі сто відсотків, я думаю, що мені це вдалося. На жаль, звісно, не золото, але буду прагнути й надалі", – цитує Світоліну Суспільне.

Нагадаємо, Еліна стала першою в історії українською тенісисткою, яка здобула олімпійську нагороду. Бронзову медаль Олімпійських ігор у Токіо також виграли дзюдоїстка Дарина Білодід, фехтувальник Ігор Рейзлін, змішана пара стрільців Олена Костевич і Олег Омельчук. Плавець Михайло Романчук став мультимедалістом, він здобув бронзу у фінальному запливі вільним стилем на 800 метрів та срібло на дистанції 1500 метрів.

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