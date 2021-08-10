Каждый европейский гранд мечтает иметь в своей коллекции все еврокубковые награды. Впервые в истории это удалось туринскому Ювентусу во главе с легендарным Джованни Трапаттони, который руководил командой целых 10 лет.

Назначение 36-летнего Джованни Трапаттони алленаторе Ювентуса летом 1976 года было настоящим сюрпризом. За его плечами был только опыт работы наставником Милана, который, откровенно говоря, не впечатлял. Но Джампьеро Бониперти послушал сердце и принял решение, которое навсегда впишет имя Ювентуса в историю еврокубков. Джованни станет единственным тренером в истории, который соберет "еврокубковый хет-трик" во главе одной команды.

Динамо в Лиге чемпионов 1998/99: дрим-тим Лобановского и немилость фортуны в шаге от финала

Кубок УЕФА 1976/77

В то время ворота Юве защищал легендарный Дино Дзофф, а тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини был стабильным игроком ротации. Первый матч Трапаттони пал именно на Кубок УЕФА – Старой синьоре в 1/32 противостоял Манчестер Сити. Дебют не удался – гостевое поражение со счетом 0:1. Впрочем, помогли реабилитироваться родные стены и голы Ширеа и Бонсинсеньи. Валидольное противостояние, но Трапаттони справился с давлением и начал закаливать характер команды.

Испытание Манчестером продолжилось и в следующем этапе, на этот раз Юве должен был потягаться с Юнайтед. О цикличности истории можно спорить, но в футболе дежавю – обычное явление: Юве снова потерпел минимальное гостевое поражение, но дома одержал волевую победу 2:0 и прошел дальше в турнирной сетке, где его ждал донецкий Шахтер.

Хочешь почувствовать настоящую футбольную атмосферу? Пригласи друзей и устрой домашний просмотр топовых матчей Лиги чемпионов за бокалом Żubrówka.

Żubrówka – открой легенду! Для тех, кто хочет настоящего! Узнать больше о Żubrówka здесь.

В 1/8 первый матч туринцам пришлось играть дома. Поддержка тиффози на Луиджи Феррарис давала команде Трапаттони особый импульс, так как уже к перерыву его ребята "убили" Шахтер тремя голами. Забить выездной гол Шахтер не смог. В Донецке Юве решил продолжить традицию минимальных поражений и не бежал отыгрываться после шедевра Шевлюка. В Серии А шла тяжелая борьба, поэтому тратить силы на ненужный результат команда не собиралась.

1/4 финала Кубка УЕФА, соперник – Магдебург. На этот раз откладывать дело на домашний матч никто не хотел, поэтому 1 марта Юве праздновал победу по счетом 3:1. Не порадовать собственных фанатов Старая синьора не могла, поэтому через две недели подарила трибунам в Турине минимальную победу и надежду на триумф в турнире.

Полуфинал с АЕКом был легкой прогулкой. После домашних 4:1 серьезно верить в камбэк было невозможно. В Греции Юве не лез вперед, а спокойно отсиделся сзади, ответив на безрезультатные атаки голом Беттеги. Первый в истории клуба международный кубок реален как никогда.

И вот он, долгожданный финал. Атлетик из Бильбао, который год назад убрал лишнюю "о" из названия и вернул себе громкую славу, темной лошадкой ни был – по ходу турнира баски одолели Милан и Барселону. Разочаровать родных тиффози дома Юве не мог – минимальная победа благодаря голу Тарделли. В ответном матче подопечные Трапаттони снова смогли забить быстрый гол, который стал спасательным кругом. Баски усиленно атаковали и усилиями Ируреты и Руиса вышли вперед. Атлетик бросил в атаку все силы, но забить чемпионский гол не сумел – Ювентус стал обладателем Кубка УЕФА в первый сезон Трапаттони!

Кубок обладателей Кубков 1983/84

На протяжении нескольких лет Трапаттони будет ковать крепкий боевой коллектив, наконечник которого в виде пары Платини-Бонек будет готов поразить любого соперника. Первой жертвой Юве на пути к триумфу стала Лехия из Гданска – 10:2 по сумме двух матчей. Старая синьора сделала серьезную заявку на победу в турнире, хотя второй раунд заставил фанатов понервничать 2:2 на выезде с ПСЖ и нулевая ничья на родном поле.

Финская Хака в 1/4 финала проблем не создала – дважды по 1:0, в то время как Шахтер потрепал нервы другому будущему финалисту – Порту. В полуфинале команду Трапаттони ждали старые друзья – Манчестер Юнайтед. Выездная ничья 1:1 подарила статус фаворита, который Платини и Ко подтвердили на Луиджи Феррарис – победа 2:1 и выход в финал.

За кульминацией турнира в Базеле наблюдало 60 000 зрителей. Долго забитых голов ждать не пришлось – уже на 12-й минуте Виньйола вывел Юве вперед. Порту не собирался опускать руки и сравнял счет – отличился Соуза. Еще до перерыва Бонек записал свое имя на табло, забив победный мяч в игре. 2:1 – Ювентус поднял над головой Кубок обладателей Кубков.

Кубок европейских чемпионов 1984/85

Опять бойцы Трапаттони стартуют с уверенной победы в первом раунде – с общим счетом 6:1 пострадал финский Ильвес. Швейцарский Грассхопер тоже не смог остановить туринскую машину – 6:2.

В 1/4 финала сразиться с Юве была готова пражская Спарта, надежды которой умерли еще после первого матча (3:0 в пользу Ювентуса). В ответном матче Старая синьора вспомнила традицию проигрывать 0:1. Кстати, на этом же этапе турнир после драматичной серии пенальти с Бордо турнир покинул днепропетровский Днепр. Именно с французами Юве будет сражаться в полуфинале.

В первом матче Ювентус дома побеждает 3:0. Кажется, что финал уже в руках. Но опять команда Трапаттони не впечатляет на выезде. На 80-й минуте счет был 2:0 в пользу Бордо, и в течение 10 с лишним минут фанатам Юве пришлось петь "Аве, Мария" и вспоминать все возможные молитвы. Небеса сжалились – Бордо не смог забить еще один гол и попробовать забрать у туринцев финал турнира.

В решающем матче Ювентус ждал Ливерпуль, который прошелся катком по своим соперникам на пути в Брюссель. Впрочем, атака мерсисайдцев обломала зубы об оборонительные редуты, которые выставил Трапаттони. Зато Платини пережил едва ли не самую большую эйфорию в своей карьере – на 58-й минуте матча он переиграл Гроббелара с 11-метровой отметки и подарил своим партнерам радость, которую они будут вспоминать каждый день своей дальнейшей жизни – победу в Кубке европейских чемпионов.