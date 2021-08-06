Сьогодні ми сприймаємо вихід українських команд у раунд плей-офф Ліги чемпіонів як велике досягнення. Історія Динамо Лобановського та Шевченка стала ностальгічним спогадом, говорити про який українські вболівальники не втомляться ніколи.

Київському Динамо зразка 1998/99 на чолі з легендарним Метром Валерієм Лобановським вдалося подолати найдовший шлях у Лізі чемпіонів серед українських команд. В історичному сезоні киянам не вистачило лише краплі фортуни, аби прорватися у фінальну битву за "вухастий" кубок та право називатися найсильнішою командою Європи.

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Кваліфікація Ліги чемпіонів 1998/1999

Свій шлях у Лізі чемпіонів Динамо розпочало з першого кваліфікаційного раунду. Протистояв киянам Баррі Таун з Уельсу. Команда Лобановського пройшла суперника на одній нозі – 10:1 за підсумком двох матчів.

Далі "біло-синіх" чекала чеська Спарта. Команди обмінялися мінімальними перемогами з рахунком 1:0, тому доля путівки у груповий етап вирішувалася у серії пенальті. "Є матчі, які може виграти лише воротар", – сказав тоді Лобановський Шовковському. Олександр не підвів та потягнув аж 3 удари. Шевченко та Коновалов не зуміли обіграти воротаря та додали українцям переживань, але на щастя влучно пробили Ребров, Каладзе та Дмитрулін. 3:1 у серії пенальті – Динамо йде у груповий етап.

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Груповий етап Ліги чемпіонів 1998/1999

Жеребкування відправило Динамо у групу Е до Ланса, Арсенала та Панатінаїкоса. Стартували кияни невдало – поразка на виїзді у Греції. Ребров вивів команду вперед, але десяток нереалізованих моментів киян обернувся двома голами Панатінаїкоса. Двічі Шовковський витягав м'яч з воріт після ударів головою. Другий тур з Лансом теж перемоги не приніс – Шевченко подарував киянам перевагу, але Ланс вже в наступному моменті вирівняв гру. У підсумку – бойова нічия 1:1.

У Лондоні з Арсеналом відіграватися довелося вже підопічним Лобановського. Всередині другого тайму Денніс Бергкамп викликав ейфорію на Хайбері, але Сергій Ребров на останній хвилині матчу рятує Динамо від поразки. 2 очки у перших 3 матчах – не той показник, який обіцяє довгий шлях у турнірі.

На щастя, у другому колі групового етапу наших хлопців прорвало. НСК "Олімпійський" став свідком погрому зіркового Арсеналу з рахунком 3:1 та відновлення справедливості у протистоянні з Панатінаїкосом (2:1), а Ланс вдома не встояв перед натиском киян та повторив долю Арсенала – 1:3 на користь Динамо. 9 очок з 9 можливих гарантували Динамо перше місце у групі та вихід у плей-офф. Метр зумів знайти правильні слова, а спраглі до перемог футболісти були готові подолати будь-який опір.

Динамо – Реал, 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 1998/99

Зустріч із королівським клубом навряд чи хтось колись назве подарунком. Мадридський Реал завжди є одним з головних претендентів на перемогу у Лізі чемпіонів, тому протистояти такому грізному супернику в плей-офф – та ще перевірка на міцність.

Кияни видали на Сантьягу Бернабеу шикарний матч. На гол Андрія Шевченка Реал відповів ударом Предрага Міятовіча, але нічия та гол на виїзді – це результат, в який мало хто вірив. На НСК "Олімпійський" залишилося зіграти без помилок.

Андрій Шевченко вирішив, що справа не завершена, тому ще двічі розписався у воротах Реала. Іспанський гранд, в складі якого були такі зірки світового масштабу як Зеєдорф, Єрро, Мор'єнтес, Роберто Карлос, Рауль не змогли нічого протиставити надійним оборонним редутам команди Лобановського. 90 тисяч глядачів наживо стали свідками того, як Динамо опустило Реал з небес на землю та здобуло путівку у півфінал Ліги чемпіонів.

Динамо – Баварія, 1/2 фіналу Ліги чемпіонів 1998/99

Ще один гранд світового футболу, який трапився на шляху київського Динамо. Підопічні Лобановського вже були загартовані у футбольних баталіях, тому про страх перед суперником не могло бути жодної мови.

Вже на 16-й хвилині Шевченко відзначився у воротах Олівера Кана. До перерви Андрій знову змусив стадіон вибухнути – 2:0. Перед перервою Тарнат скоротив відставання, що додало господарям нервозності.

На старті другого тайму Косовський робить рахунок 3:1. Вся країна аплодує стоячи. Здається, що це казка або сон. Але примхлива фортуна вирішила відвернутися від киян і завадила здійсненню мрії. Спочатку Еффенберг скоротив рахунок, а наприкінці матчу Янкер вириває нічию. Динамо втрачає всі козирі – тепер у Мюнхені потрібно лише перемагати.

У матчі-відповіді долю вирішили досвід зірок Баварії та поспіх киян. Голу Баслера стало достатньо для того, аби роттен пройшли у фінал. В матчі з Манчестер Юнайтед вони відчують на собі, що таке втрата фортуни за крок до мети та пропустять два голи на останніх хвилинах матчу, перемагаючи по ходу гри 1:0. Ну а гравцям та фанатам Динамо залишиться з ностальгією згадувати часи, коли зіркові гранди падали від ударів "біло-синіх".