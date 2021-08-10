Кожен європейський гранд мріє мати у своїй колекції всі єврокубкові нагороди. Уперше в історії це вдалося туринському Ювентусу на чолі з легендарним Джованні Трапаттоні, який керував командою цілих 10 років.

Призначення 36-річного Джованні Трапаттоні алленаторе Ювентуса влітку 1976 було справжнім сюрпризом. За його плечима був лише досвід роботи наставником Мілана, який, відверто кажучи, не вражав. Але Джамп'єро Боніперті послухав серце та прийняв рішення, яке назавжди впише ім'я Ювентуса в історію єврокубків. Джованні стане єдиним тренером в історії, який збере "єврокубковий хет-трик" на чолі однієї команди.

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Кубок УЄФА 1976/77

У той час ворота Юве захищав легендарний Діно Дзофф, а тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні був стабільним гравцем ротації. Перший матч Трапаттоні припав саме на Кубок УЄФА – Старій синьйорі в 1/32 протистояв Манчестер Сіті. Дебют не вдався – гостьова поразка з рахунком 0:1. Утім, допомогли реабілітуватися рідні стіни та голи Ширеа та Бонсінсеньї. Валідольне протистояння, але Трапаттоні впорався з тиском та почав гартувати характер команди.

Випробування Манчестером продовжилося і в наступному етапі, цього разу Юве мав потягатися з Юнайтед. Про циклічність історії можна сперечатися, але у футболі дежавю – звичне явище: Юве знову зазнав мінімальної гостьової поразки, але вдома здобув вольову перемогу 2:0 та пройшов далі у турнірній сітці, де його чекав донецький Шахтар.

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В 1/8 перший матч туринцям довелося грати вдома. Підтримка тіффозі на Луїджі Ферраріс давала команді Трапаттоні особливий імпульс, тому що вже до перерви його хлопці "вбили" Шахтар трьома голами. На виїзний гол Шахтар не спромігся. У Донецьку Юве вирішив продовжити традицію мінімальних поразок та не біг відіграватися після шедевру Шевлюка. У Серії А йшла важка боротьба, тому витрачати сили на непотрібний результат команда не збиралася.

1/4 фіналу Кубка УЄФА, суперник – Магдебург. Цього разу відкладати справу на домашній матч ніхто не хотів, тому 1 березня Юве святкував перемогу за рахунком 3:1. Не потішити власних фанатів Стара синьйора не могла, тому через два тижні подарувала трибунам в Турині мінімальну перемогу та надію на тріумф у турнірі.

Півфінал з АЕКом був легкою прогулянкою. Після домашніх 4:1 серйозно вірити в камбек було неможливо. У Греції Юве не ліз вперед, а спокійно відсидівся ззаду, відповівши на безрезультатні атаки голом Беттегі. Перший в історії клубу міжнародний кубок реальний як ніколи.

І ось він, омріяний фінал. Атлетік з Більбао, який рік тому відкинув зайву "о" з назви та повернув собі гучну славу, темною конячкою не був – по ходу турніру баски здолали Мілан та Барселону. Розчарувати рідних тіффозі вдома Юве не міг – мінімальна перемога завдяки голу Тарделлі. У матчі-відповіді підопічні Трапаттоні знову спромоглися на швидкий гол, який став рятівник колом. Баски посилено атакували та зусиллями Ірурети та Руїса вийшли вперед. Атлетік кинув а атаку всі сили, але забити чемпіонський гол не зумів – Ювентус став володарем Кубка УЄФА у перший сезон Трапаттоні!

Кубок володарів Кубків 1983/84

Упродовж декількох років Трапаттоні куватиме міцний бойовий колектив, наконечник якого у вигляді пари Платіні-Бонек буде готовим вразити будь-якого суперника. Першою жертвою Юве на шляху до тріумфу стала ґданська Лехія – 10:2 за підсумком двох матчів. Стара синьйора зробила серйозну заявку на перемогу в турнірі, хоча другий раунд змусив фанатів понервувати 2:2 на виїзді з ПСЖ та нульова нічия на рідному полі.

Фінська Хака в 1/4 фіналу проблем не створила – двічі по 1:0, в той час як Шахтар потріпав нерви іншому майбутньому фіналісту – Порту. У півфіналі команду Трапаттоні чекали старі друзі – Манчестер Юнайтед. Виїзна нічия 1:1 подарувала статус фаворита, який Платіні і Ко підтвердили на Луїджі Ферраріс – перемога 2:1 і вихід у фінал.

За кульмінацією турніру в Базелі спостерігало 60 тисяч глядачів. Довго забитих голів чекати не довелося – вже на 12-й хвилині Віньйола вивів Юве вперед. Порту не збирався опускати руки та зрівняв рахунок – відзначився Соуза. Ще до перерви Бонек записав своє ім'я на табло, забивши переможний м'яч у грі. 2:1 – Ювентус підняв над головою Кубок володарів Кубків.

Кубок європейських чемпіонів 1984/85

Знову бійці Трапаттоні стартують із впевненої перемоги у першому раунді – із загальним рахунком 6:1 постраждав фінський Ільвес. Швейцарський Грассхопер теж не спромігся зупинити туринську машину – 6:2.

В 1/4 фіналу поборотися з Юве була готова празька Спарта, надії якої вмерли ще після першого матчу (3:0 на користь Ювентуса). У матчі-відповіді Стара синьйора пригадала традицію програвати 0:1. До речі, на цьому ж етапі турнір після драматичної серії пенальті з Бордо турнір покинув дніпропетровський Дніпро. Саме з французами Юве бути боротися у півфіналі.

У першому матчі Ювентус вдома перемагає 3:0. Здається, що фінал вже в руках. Але знову команда Трапаттоні не вражає на виїзді. На 80-й хвилині рахунок був 2:0 на користь Бордо, і впродовж 10 з гаком хвилин фанатам Юве довелося співати "Аве, Марія" та пригадувати всі можливі молитви. Небеса зглянулися – Бордо не зміг забити ще один гол та спробувати забрати в туринців фінал турніру.

У вирішальному матчі Ювентус чекав Ліверпуль, який пройшовся катком по своїх суперниках на шляху до Брюсселя. Втім, атака мерсисайдців обламала зуби об оборонні редути, які виставив Трапаттоні. Натомість Платіні пережив чи не найбільшу ейфорію у своїй кар'єрі – на 58-й хвилині матчу він переграв Гроббелара з 11-метрової позначки та подарував своїм партнерам радість, яку вони будуть згадувати кожен день свого подальшого життя – перемогу в Кубку європейських чемпіонів.