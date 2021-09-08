Можно не любить Манчестер Юнайтед, но не восхищаться драматической победой манкунианцев над Баварией в финале Лиги чемпионов сезона 1998/99 просто невозможно. Вспоминаем путь Фергюсона и Ко к трофею, который стал одной из самых красивых футбольных историй.

Путь "красных дьяволов" к знаменитой победе был нелегким. Команде Фергюсона пришлось пройти через группу смерти и итальянских грандов в плей-офф. Но сэр Алекс построил коллектив, который был готов преодолеть любые испытания.

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Квалификация

Путь в ЛЧ-1998/99 Манчестер Юнайтед начинал со второго квалификационного раунда. За путевку в самый престижный турнир Европы с "дьяволами" должен был побороться чемпион Польши – Лодзь.

Но эта преграда сложной ни оказалась – на "Олд Траффорд" Юнайтед победил 2:0, а в гостевом матче без проблем "засушил" игру до 0:0. Первая ступенька преодолена – Манчестер Юнайтед вышел в групповой этап. Шмейхель, братья Невилл, Стам, Браун, Кин, Скоулз, Бекхэм, Йорк, Коул, Сульшер, Шеррингем – эти ребята вместе с партнерами шли в турнир явно не отбывать номер и надеяться на удачу.

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Группа D (Бавария, Барселона, Брондбю)

Если скромный датский клуб беспокойства не вызвал, то Барселона и Бавария вполне позволяли говорить о "группе смерти". Один из грандов должен был пролететь мимо плей-офф, и МЮ был готов сделать все возможное, чтобы не стать этим "счастливчиком".

Первый матч против Барселоны стал настоящим апогеем футбольных баталий. 3:3 в битве титанов – зрелище, которое увидели зрители "Олд Траффорд", хотя бы раз в жизни мечтают увидеть все футбольные фанаты.

Гостевой матч против Баварии слаживался лучше, но на последних минутах Шерингем забил в собственные ворота – 2:2. Выезд в Брондбю проблемой не стал – фантастическая победа со счетом 6:2. Голевая феерия матчей соответствовала статусу турнира и приковывала внимание миллионов футбольных поклонников.

Второй групповой круг стартовал с еще одного разгрома над Брондбю – 5:0. В Барселоне повторилось футбольное чудо – команды снова расписали фантастическую ничью со счетом 3:3.

Домашняя ничья с Баварией гарантировала манкунианцам второе место в группе. Кроме того, ребята Ферги не проиграли ни одного матча в боях с грандами, что можно расценивать как серьезную заявку на борьбу за "ушастый" трофей. 1998 год в Лиге чемпионов прошел удачно, следующая остановка – плей-офф.

1/4 финала Лиги чемпионов 1998/99

Миланский Интер всегда был крепким орешком, расколоть который не всегда удавалось даже самым звездным командам. Но испытания Италией ребята сэра Алекса прошли довольно ровно.

Первый матч состоялся на "Олд Траффорд". Манкунианцы не дали сопернику создать никаких возможностей у ворот Шмейхеля, а дубль Йорка дал "красным дьяволам" хорошую фору перед гостевым поединком.

В миланском матче до перерыва зрители голов не увидели. В середине второго тайма Вентола подарил своей команде надежду перевести игру в овертайм, которую в конце матча убил выстрел Скоулза. 1:1 – МЮ готовится разобраться с очередным итальянским грандом.

Полуфинал Лиги чемпионов 1998/99

В шаге от трофея преградой на пути Юнайтед стал Ювентус. Легкой добычей туринцы не были – фанатам Манчестера пришлось попробовать вкус валидола.

Дома Манчестер пропустил первым – отличился Антонио Конте. Все шло к минимальной победе туринцев, но Райан Гиггз перед финальным свистком спасает ситуацию – 1:1.

Начало игры в Турине становится воплощением самых ужасных ночных кошмаров – Пиппо Индзаги уже до 11 минуты оформил дубль. Кажется, что путь МЮ в Лиге чемпионов завершился. Но Ферги на бровке и Рой Кин в центре поля не могли позволить своей команде опустить руки. Сам ирландец на 24-й минуте сократил отставание, а Йорк еще до перерыва восстановил статус-кво.

Поскольку большее количество голов на выезде дарило путевку в финал Юнайтед, Ювентус бросил все силы в атаку. В конце матча манкунианцы воспользовались горячностью туринцев, а Коул сделал камбэк совершенным. 3:2 в Турине – красивое оформление билетов на "Камп Ноу", где должен был состояться финал турнира.

Манчестер Юнайтед – Бавария, финал Лиги чемпионов 1998/99

90 тысяч зрителей на стадионе и миллионы поклонников у экранов телевизоров стали свидетелями поединка, устать от просмотра которого просто невозможно.

Уже на 6-й минуте Бавария выходит вперед – Баслер со штрафного классно пробил в дальний угол. Шмейхель рано начал смещаться в противоположную сторону и не отреагировал на выстрел.

Немцы персонально играли со звездами Манчестера, а Хитцфельд грамотно построил оборону своей команды. За 90 минут манкунианцы не создали ни одного по-настоящему голевого момента, а Шмейхеля дважды спасал каркас ворот.

Часы на табло отсчитывал последние минуты матча, и казалось, что вот-вот Бавария поднимет над головой заветный трофей. Но матч против Юве дал Манчестер хороший заряд на борьбу до конца, которая позволила перевернуть историю с ног на голову. Помогла и "чуйка" сэра Алекса, который бросил в бой Шерингема и Сульшера.

90+1 минута. Бекхэм подает угловой, в штрафной "роттен" сумбур, мяч отскакивает к Гиггзу. Райан нерабочей правой ногой посылает его в створ ворот. На пути мяча оказывается Шерингем, который с близкого расстояния сравнивает счет. Бавария морально начинает готовиться к экстра-таймам, состоятся которым так и не судилось.

90+3 минута. Тот же Бекс выполняет угловой. Шерингем оказывается в нужном месте на ближней штанге и направляет мяч дальше. Сульшер успевает среагировать на скидку партнера и подставляет ногу под траекторию мяча. Мастерство норвежца не подвело – 2:1 на последних секундах матча.

Времени прийти в себя у Баварии не было – Манчестер Юнайтед, несмотря на сложных соперников, прошел путь Лиги чемпионов 1998/99 без единого поражения и стал обладателем желанного трофея!