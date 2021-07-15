Українську веслувальницю Вікторію Ус відправили на самоізоляцію через контакт з хворими на коронавірус у літаку. Вже за тиждень стартують Олімпійські ігри у Токіо.

28-річна атлетка потрапила до складу збірної України на Олімпіаду-2020 та вже прибула до Токіо на турнір. Однак після перельоту у столицю Японії потрапила на самоізоляцію.

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Вікторію Ус ізолювали у готелі через те, що у літаку разом з нею були хворі на COVID-19 пасажири. Попри те, що вона сдала негативні тести і раніше отримала щеплення від коронавірусу, їй не можна покидати межі будівлі.

"12 липня отримали повідомлення, що на рейсі Стамбул – Токіо, на якому ми прилетіли 6 липня, у деяких пасажирів, які сиділи десь недалеко від нас виявили позитивні тести на COVID-19. Нас одразу додали в список близьких контактів з COVID-позитивними людьми, і тепер, не дивлячись на те, що кожен ранок здаємо негативні тести, та те що ми вакциновані – не маємо права виходити з кімнати до наступних вказівок... Психологічно неймовірно складно. Ця ситуація – якийсь нонсенс. З 15 липня нам дають можливість провести одне тренування на день, окремо від інших спортсменів у власній "bubble system" і так до 20 липня", – написала Вікторія у своєму Facebook.

Зауважимо, крім української веслувальниці, під обмеження також потрапила команда олімпійської збірної Бразилії з дзюдо. Серед персоналу готелю, в якому проживали спортсмени, виявили вісім хворих.

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