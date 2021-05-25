56-летний специалист возглавил Бундестим, сообщает официальный сайт НФС.

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Во вторник Флик во Франкфурте-на-Майне поставил подпись под контрактом. Соглашение рассчитано на 3 года и начнет действовать после Евро-2020, куда сборную Германии повезет Йоахим Лёв. Зарплата нового рулевого Бундестим составит 5 млн евро в год. В Баварии он зарабатывал больше.

Отметим, что Ханс-Дитер Флик с осени 2019-го работал с Баварией и привел "ротен" к треблу в сезоне 2019/20. В нынешней кампании мюнхенцы под его руководством взяли Бундеслигу, Суперкубок Германии, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

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