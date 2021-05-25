"Мы знаем, что Эрик "застывает" перед воротами. Чем чаще мы командой освобождаем для него пространство, тем больше вероятность, что он забьет. У него невероятное умение забивать голы.

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В перерыве матча с Ганновером (2:1) мы сказали ему: "Эрик, ты забил один гол, но теперь забивай и второй", – заявил Клаус в комментарии Bild.

Напомним, Эрик Шуранов получал вызовы в сборные Украины разных возрастов – от U-17 до "молодежки". За пять матчей в желто-синей футболке юный форвард забил 5 голов. Впрочем, недавно нападающий принял приглашение в сборную Германии U-19.

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