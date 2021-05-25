"У Шуранова невероятное умение забивать голы": тренер Нюрнберга – о форварде, который променял Украину на Германию
Главный тренер Нюрнберга Роберт Клаус отметил бомбардирские способности своего подопечного Эрика Шуранова.
"Мы знаем, что Эрик "застывает" перед воротами. Чем чаще мы командой освобождаем для него пространство, тем больше вероятность, что он забьет. У него невероятное умение забивать голы.
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В перерыве матча с Ганновером (2:1) мы сказали ему: "Эрик, ты забил один гол, но теперь забивай и второй", – заявил Клаус в комментарии Bild.
Напомним, Эрик Шуранов получал вызовы в сборные Украины разных возрастов – от U-17 до "молодежки". За пять матчей в желто-синей футболке юный форвард забил 5 голов. Впрочем, недавно нападающий принял приглашение в сборную Германии U-19.
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