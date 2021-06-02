Тренерский штаб главной команды Хорватии во главе со Златко Даличем определился с обоймой игроков, которые примут участие в Евро-2020.

В окончательную заявку "клетчатых" на чемпионат Европы попали 26 игроков, сообщает официальный Twitter футбольной ассоциации.

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Стоит отметить, что тренерский штаб доверил место в списке бывшему игроку Динамо Домагою Виде, который уже имеет в своем активе 87 поединков в футболке главной команды страны.

Добавим, что на нынешнем Евро подопечные Златко Далича попали в группу D, где будут противостоять Англии, Чехии и Шотландии.

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