Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні визначився з остаточною заявкою національної команди на прийдешній чемпіонат Європи.

До переліку учасників Євро-2020 потрапили 26 гравців, повідомляє офіційний твіттер збірної.

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Алленаторе Манчіні в останній момент відчепив від заявки Італії трьох виконавців: свого однофамільця Джанлуку з Роми, хавбека Аталанти Маттео Пессіну та нападника Наполі Маттео Політано. Натомість свій шанс отримав молодий нападник Сассуоло Джакомо Распадорі.

Воротарі: Доннарумма, Мерет, Сірігу

Захисники: Ачербі, Бастоні, Бонуччі, К'єлліні, Ді Лоренцо, Емерсон, Флоренці, Спінаццола, Толої

Півзахисники: Барелла, Крістанте, Жоржінью, Локателлі, Пеллегріні, Сенсі, Верратті

Нападники: Белотті, Берарді, Бернардескі, К'єза, Іммобіле, Інсіньє, Распадорі

До слова, на груповому етапі чемпіонату Європи "Скуадра Адзурра" зустрінеться із командами Туреччини, Уельсу та Швейцарії. Перший матч – 11 червня проти турків.

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