Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory на основе анализа заявок всех национальных сборных на континентальное первенство определил клубы, воспитавшие наибольшее колличество игроков для участия в турнире.

Динамо оказалось среди лидеров по количеству воспитанных клубом футболистов, которые вошли в заявки национальных сборных на предстоящий чемпионат Европы, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Киевская команда, 11 представителей которой заявлены на Евро-2020, заняла второе место в данном рейтинге. Опередил Динамо только амстердамский Аякс, который делегировал 14 своих воспитанников.

Напомним, в "одиннадцатку" динамовцев вошли: Артем Беседин, Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Денис Попов, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Александр Тымчик и Илья Забарный, а также трое игроков, которые сейчас защищают цвета иностранных клубов – Евгений Макаренко (Андерлехт), Роман Яремчук (Гент) и Андрей Ярмоленко (Вест Хэм).

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