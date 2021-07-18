Олімпійські команди розписали нічию (1:1). Проте найбільше усім вболівальникам запам'яталось ефектне знищення захисника Барси Еріка Гарсії гравцем Реала – Такефусою Кубо.

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20-річна японська зірка різким ривком пошив у дурні свого однолітка з каталонського клубу. А коли Гарсія вирішив зупинити Кубо, схопивши за футболку, то нападник невимушено відштовхнув кремезнішого за себе оборонця. Новачок Барселони проїхався полем на спині та сідницях, а далі перевернувся через голову.

Тим часом невгамовний представник королівського клубу вже віддав результативну передачу на Ріцу Доан, а той відкрив рахунок на 41-й хвилині матчу. На 92-й хвилині гри "Червону Фурію" від поразки врятував Карлос Солер.

Зауважимо, на тренувальних зборах "вершкових" у 2019-му юні гравці команди Андрій Лунін і Такефуса Кубо були нерозлийвода, тому іспанське видання Marca називало їх братами.

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