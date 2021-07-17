Бундестим готовится к Олимпийским играм и 17 июля проводила спарринг против Гондураса. Игра неожиданно завершилась на 85-й минуте, когда немецкая команда ушла с поля из-за расистских оскорблений.

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Жертвой стал защитник берлинской Герты Джордан Торунарига. Информацию подтвердил наставник немцев Штефан Кунц: "Если кого-то из наших игроков оскорбляют на расовой почве, мы не имеем возможности продолжать играть".

Как отмечает издание Goal, было невозможно, чтобы эти расистские выкрики раздались с трибун, поскольку товарищеские матчи проводились за закрытыми дверями в Вакаяме, в Японии.

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