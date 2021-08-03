Черкасова приносит Украине седьмую медаль Олимпиады – лебединая песня львовской атлетки
Украинский борец Алла Черкасова одержала победу в финальном поединке за бронзу Олимпийских игр в Токио.
32-летняя львовянка победила представительницу Японии Сару Досё на первых минутах поединка.
Первое серебро: Романчук добыл для Украины шестую медаль Олимпиады
Алла Черкасова завоевала для Украины седьмую медаль Олимпиады-2020, и шестую бронзу. Ранее Черкасова заявляла, что Игры в Токио станут последними в ее карьере.
Напомним, награды Олимпийских игр-2020 также одержали дзюдоистка Дарья Белодед, фехтовальщик Игорь Рейзлин, смешанная пара стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук и теннисистка Элина Свитолина. Все они взяли бронзу. Михаил Романчук стал мультимедалистом в олимпийском турнире по плаванию. Он добыл серебряную и бронзовую медали.
"Гітлер помахав мені рукою": культовий чемпіон Олімпіади страждав від расизму, змагався з конями і мотоциклами