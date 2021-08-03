Украинский борец Алла Черкасова одержала победу в финальном поединке за бронзу Олимпийских игр в Токио.

32-летняя львовянка победила представительницу Японии Сару Досё на первых минутах поединка.

Первое серебро: Романчук добыл для Украины шестую медаль Олимпиады

Алла Черкасова завоевала для Украины седьмую медаль Олимпиады-2020, и шестую бронзу. Ранее Черкасова заявляла, что Игры в Токио станут последними в ее карьере.

Напомним, награды Олимпийских игр-2020 также одержали дзюдоистка Дарья Белодед, фехтовальщик Игорь Рейзлин, смешанная пара стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук и теннисистка Элина Свитолина. Все они взяли бронзу. Михаил Романчук стал мультимедалистом в олимпийском турнире по плаванию. Он добыл серебряную и бронзовую медали.

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