Українська борчиня Алла Черкасова здобула перемогу в фінальному поєдинку за бронзу Олімпійських ігор у Токіо.

32-річна львів'янка здолала представницю Японії Сару Досьо на перших хвилинах поєдинку.

Перше срібло: Романчук здобув для України шосту медаль Олімпіади

Алла Черкасова завоювала для України сьому медаль Олімпіади-2020, та шосту бронзу. Раніше Черкасова заявляла, що Ігри у Токіо стануть останніми у її кар'єрі.

Нагадаємо, нагороди Олімпійських ігор-2020 також здобули дзюдоїстка Дарина Білодід, фехтувальник Ігор Рейзлін, змішана пара стрільців Олена Костевич і Олег Омельчук та тенісистка Еліна Світоліна. Усі вони взяли бронзу. Михайло Романчук став мультимедалістом в олімпійському турнірі з плавання. Він одержав срібну та бронзову медалі.

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