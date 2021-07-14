20-летний бегун завоевал право отправиться на ОИ-2020 по результатам национального отбора Англии, сообщает Times.

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Оливер Дастин должен был выступить на Олимпиаде на дистанции 800 метров, однако в его допинг-пробе нашли следы кокаина и отстранили от соревнований. Легкоатлет отрицает употребление наркотических веществ, поэтому нанял адвокатов для защиты своих интересов. В этом сезоне спортсмен побил рекорд Великобритании по бегу на 800 метров у мужчин до 23 лет, который принадлежал Себастьяну Коу. А также показал девятый результат в мире – 1 минута 43,82 секунды.

Напомним, Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Они должны были состояться еще в 2020 году, однако из-за пандемии COVID-19 были перенесены на это лето.

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