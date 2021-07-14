20-річний бігун завоював право вирушити на ОІ-2020 за результатами національного відбору Англії, повідомляє Times.

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Олівер Дастін мав виступити на Олімпіаді на дистанції 800 метрів, однак в його допінг-пробі знайшли сліди кокаїну і відсторонили від змагань. Легкоатлет заперечує вживання наркотичних речовин, тому найняв адвокатів для захисту своїх інтересів. Цього сезону спортсмен побив рекорд Великої Британії з бігу на 800 метрів у чоловіків до 23 років, який належав Себастьяну Коу. А також показав дев'ятий результат у світі – 1 хвилина 43,82 секунди.

Нагадаємо, Олімпійські ігри у Токіо триватимуть з 23 липня по 8 серпня. Вони повинні були відбутися ще в 2020 році, однак через пандемію COVID-19 їх перенесли на це літо.

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