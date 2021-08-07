Бразилия одолела Испанию в финале Олимпийских игр-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Бразилия – Испания.

Бразилия создала кучу моментов и закономерно выиграла первый тайм благодаря голу Куньи. "Селесао" могли выйти вперед еще раньше, однако Ришарлисон ужасно исполнил пенальти.

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Испанцы отыгрались на 61-й минуте, когда Оярсабаль эффектно замкнул подачу Солера с правого фланга. Судьба золотых медалей решилась во втором экстратайме. Малком вывалился на свидание с Симоном и "прошил" голкипера сборной Испании – 2:1.