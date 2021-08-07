Бразилія – Іспанія – 2:1 – відео голів і огляд фіналу Олімпіади
19:06 - Читать на русском
Бразилія здолала Іспанію у фіналі Олімпійських ігор-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Бразилія – Іспанія.
Бразилія створила купу моментів і закономірно виграла перший тайм завдяки голу Куньї. "Селесао" могли вийти вперед ще раніше, однак Рішарлісон жахливо виконав пенальті.
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Іспанці відігралися на 61-й хвилині, коли Оярсабаль ефектно замкнув подачу Солера з правого флангу. Доля золотих медалей вирішилась у другому екстратаймі. Малком вивалився на побачення із Сімоном і "прошив" голкіпера збірної Іспанії – 2:1.
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