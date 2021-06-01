18-летний талант Ренна не попал в заявку "трехцветных" на Евро-2020 из-за нестабильных выступлений в течение сезона 2020/21. Наставник национальной команды обосновал свое решение во время общения с прессой.

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"У него было трудное, очень трудное время. Конечно, на это были разные причины. Это произошло после того, что он смог показать с нами во время дебюта, но да, подобное может случиться... Он молодой игрок, но показанный им уровень игры в сборной не повлиял на выступления за клуб.

Если вы посмотрите даже на последние матчи команды U-21 в марте, то он вышел в старте в первом поединке, но не попал в основу на два последующих. Его потенциал, его способности, его перформанс в национальной команде по сравнению с тем, что произошло дальше – большой контраст.

По потенциалу он не должен исчезать с большой сцены, поэтому ему надо проанализировать различные элементы, чтобы понять, что сделало его выступления менее сильными", – цитирует Дешама Ouest-France.

Отметим, что прошлый сезон стал для Камавинга вторым полным на профессиональном уровне. В его активе 39 матчей за Ренн во всех турнирах, в которых хавбек забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи.

В сентябре 2020-го Камавинга дебютировал за сборную Франции, а в контрольном матче против Украины (7:1) месяц спустя оформил премьерный гол за "трехцветных". Среди претендентов на жемчужину Франции называют мадридский Реал, Пари Сен-Жермен и другие гранды Европы.

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