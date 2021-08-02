В 2016-м году Пернилле Блуме внезапно стала главной спортивной звездой на родине. На церемонии закрытия Игр-2016 ей доверили почетную миссию – нести флаг. Она появилась на первых страницах спортивных СМИ, дома ее встречали как национальную героиню. В конце концов, она ею и была, ведь на Олимпиаде в Рио Пернилле добыла для Дании первое золото в олимпийском бассейне с 1948 года.

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На своих третьих Олимпийских играх в Токио Блуме также завоевала медаль, однако на этот раз бронзовую. Ее коронная дистанция – 50 метров вольным стилем. 27-летняя пловчиха также является одной из самых красивых спортсменок мира по самым разным версиям и умело пользуется своим статусом.

На страницу Пернилле Блуме в Instagram подписано более 145 тысяч пользователей. Она точно знает, как привлечь к себе внимание публики. В соцсетях очаровательная блондинка откровенно демонстрирует свою женственность, нежность и сексуальность.

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