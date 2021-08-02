У 2016-му році Пернілле Блуме раптово стала головною спортивною зіркою на батьківщині. На церемонії закриття Ігор-2016 їй довірили почесну місію – нести прапор. Вона з'явилась на перших сторінках спортивних ЗМІ, вдома її зустрічали, як національну героїню. Зрештою, вона нею і була, адже на Олімпіаді у Ріо Пернілле здобула для Данії перше золото в олімпійському басейні з 1948 року.

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На своїх третіх Олімпійських іграх у Токіо Блуме також завоювала медаль, однак цього разу бронзову. Її коронна дистанція – 50 метрів вільним стилем. 27-річна плавчиня є також однією з найкрасивіших спортсменок світу за найрізноманітнішими версіями і вміло користується своїм статусом.

На сторінку Пернілле Блуме в Instagram підписано понад 145 тисяч користувачів. Вона точно знає, як привернути до себе увагу публіки. У соцмережах чарівна блондинка відверто демонструє свою жіночність, тендітність та сексуальність.

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