Матчи английской Премьер-лиги никогда не сопровождались жалобами на нехватку посещаемости. Трибуны английских стадионов всегда заполнены до отказа, и попасть на стадион без приобретения билета заранее – тот еще челлендж.

31 марта 2007 года Манчестер Юнайтед удалось установить рекорд посещаемости английского чемпионата. Поддержать "красных дьяволов" в битве с Блэкберном на "Олд Траффорд" пришло 76 098 зрителей.

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Рекорду на "Театре мечты" суждено было продержаться целых 10 лет. После этого он испытал тройное обновление в течение одного сезона. К тому же показатель рос благодаря одной и той же команде.

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Сезон 2016/17 стал последним для арены Тоттенхэма "Уайт Харт Лейн". Боссы клуба решили творить новую историю клуба на новом стадионе. 14 мая 2017 "шпоры" сыграли против Манчестер Юнайтед последний матч в родных стенах, подарив арене напоследок победу 2:1, после чего перебрались на легендарный "Уэмбли".

Подъем уровня игры команды Почеттино и вместительность трибун лондонского гиганта стали наилучшими факторами роста количества зрителей на трибунах. "Шпоры" перешли в разряд титанов английского футбола, борющихся за самые высокие места и стремящихся играть в Лиге чемпионов. Амбиции Тоттенхэма, подкрепленные игрой на футбольном поле, стали великолепной зрительской приманкой.

В 9 туре АПЛ 2017/18 Тоттенхэм принимал Ливерпуль. Посмотреть на большое футбольное сражение пришли 80 827 зрителей. Рекорд АПЛ по количеству посетителей был обновлен, а "шпоры", вдохновленные ажиотажем на трибунах, разбили подопечных Юргена Клоппа со счетом 4:1. Покидая поле, Маурисио Почеттино и его команда слушали рекордные аплодисменты.

Но долго продержаться новому рекорду не суждено – всего 16 туров одного сезона. Поединок Тоттенхэма против Манчестер Юнайтед в 25 туре АПЛ заставил прийти на трибуны "Уэмбли" 81 798 болельщиков. Невероятный показатель, который кажется вечным!

И снова "шпоры" не "подкачали" домашние трибуны и одержали уверенную победу над соперником. Уже на 1-й минуте Кристиан Эриксен заставил "дьяволов" загрустить, а автогол Фила Джонса в середине первого тайма стал финальным аккордом интриги в матче.

Невероятно, но новый показатель продержался всего один тур! Дерби Северного Лондона Тоттенхэм – Арсенал стало событием, которое посетили 83 222 тысячи болельщиков. "Шпоры" в течение одного сезона трижды обновили рекорд посещаемости АПЛ. Об этом не мечтали даже гранды вроде МЮ с армией поклонников по всему миру. И снова полные трибуны "Уэмбли" стали фартовыми для ребят Почеттино – гол Харри Кейна на 47-й минуте принес хозяевам минимальную победу.

Тоттенхэм ушел на свой новый стадион, а трибуны "Уэмбли" по-прежнему держат рекорд, побить который будет невероятно сложной задачей.