Він точно ніколи не забуде той матч. На жаль, стерти його з пам'яті не зможуть і вболівальники Ліверпуля. Епічний вихід на заміну Стівена Джеррарда у поєдинку з Манчестер Юнайтед назавжди залишиться в історії. Що це було? Надмірне бажання, яке затьмарило свідомість чи емоції, які взяли верх над професіоналізмом? Нумо розбиратися.

У січні 2015-го Ліверпуль оприлюднив новину, у яку було важко повірити, та вона сприймалася, як дещо невідворотне. Поточний сезон 2014/2015 стане останнім у кар'єрі Стівена Джеррарда на "Енфілді". Це означало, що кожен наступний матч Легенди буде особливим.

Капітану і без того вистачало негативних емоцій. Він практично не брав участі у матчах Ліги чемпіонів проти Реала, Ліверпуль програв Челсі у півфіналі Кубку ліги та вилетів в 1/16 фіналу Ліги Європи від Бешикташу. Однак 22 березня 2015-го відбулася абсолютно унікальна подія, яка за своїм драматизмом перевершила усі інші.

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Матч 30-го туру проти Манчестер Юнайтед Стівен Джеррард розпочав на лаві запасних. Капітан спостерігав за повним домінуванням суперника у центрі поля, хоча на табло це відображалося не у повній мірі. У першому таймі вболівальники на "Енфілді" побачили лише один гол – у складі гостей відзначився Хуан Мата.

У перерві Брендан Роджерс провів одну заміну – Адама Лаллану поміняв Стівен Джеррард. Команді не вистачало пристрасті, Ліверпуль виглядав мляво, як і у попередніх матчах. Капітан повинен був виправити це.

Камера вихоплює обличчя Джеррарда, він готовий поринути у боротьбу. На шляху до центрального кола Стівена зустрічає Джордан Хендерсон. Проте, здається, капітан жодним чином не реагує на слова партнера. Жодної фрази, банального кивка чи навіть погляду. Він у своїх думках, у своєму світі. Це його останній матч проти Манчестер Юнайтед, слід віддати всього себе.

5 years ago today Steven Gerrard got sent off after 38 seconds for a tackle on Ander Herrera #LFC pic.twitter.com/ejJuRrFCIF — Kloppite (@Liverpoolx6) March 22, 2020

Годинник відраховує кілька секунд, Джеррард стелиться у грубому підкаті. Здається, Мата навіть не збирався вступати у боротьбу. Утім капітан Ліверпуля про всяк випадок виставив ногу – на щастя, для іспанця все обійшлося.

Минуло всього 30 секунд, а Стівен демонструє більше запалу та бажання, ніж його партнери за попередні 45 хвилин. Джеррард підіймається на ноги і шукає свою наступну жертву (англійські журналісти яскраво описали цей епізод – "ганяється за м’ячем, як дитина на ігровому майданчику").

Джеррард та Еррера / фото Ліверпуль

Наступна атака – на Андера Ерреру. Спочатку ніхто не розуміє, що трапилося. Потім гравець МЮ корчиться від болю, Джеррард здіймає руку догори. До епіцентру події наближається рефері Мартін Аткінсон і без вагань дістає з кишені червону картку. Джеррард намагається обурюватися, але все розуміє. Усі решта зрозуміють за мить, коли переглянуть повтор.

У меншості Ліверпуль пропустив ще раз – на 59-й хвилині Хуан Мата оформив дубль. Через 10 хвилин господарі змогли частково оговтатися і забити у відповідь зусиллями Даніеля Старріджа. І все ж Юнайтед були ближчими до третього м'яча, ніж підопічні Роджерса до порятунку. На четвертій компенсованій хвилині Сімон Міньоле парирував пенальті Вейна Руні.

Джеррард та Аткінсон / фото Ліверпуль

Мені потрібно це прийняти, – сказав Стівен після гри. – Рішення було правильним. Я підвів своїх партнерів та вболівальників. Я беру на себе повну відповідальність. Я не знаю, що це спричинило. Ймовірно, це лише реакція на початковий підкат. Я не повинен говорити більше про це. Я просто прийшов сюди, щоб вибачитися перед усіма, хто у роздягальні та вболівальниками.

Вдруге про той випадок Джеррард заговорив у 2018-му, коли тренував Рейнджерс. У матчі Ліги Європи проти Уфи одразу два його підопічні, Альфредо Морелос та Джон Фланаган, отримали безглузді вилучення, та наставник вирішив уникнути публічної критики:

Мені складно пояснити своє вилучення у грі з Ман Юнайтед. Мабуть, усе розпочалося ще у четвер. Відтоді, коли я дізнався, що не вийду у стартовому складі. Я був гравцем, який грав на емоціях, але іноді я помилявся з балансом. Я – людина, мої гравці – люди, і вони інколи помиляються. Я можу це прийняти.

Той вчинок капітана розцінювали по-різному. Один статистичний портал іронічно опублікував теплову карту Джеррарда у грі з Манчестер Юнайтед.

Інфографіка Squawka.com

Інші згадували слова Стівена про "науку змалечку ненавидіти Манчестер Юнайтед". Ще хтось бачив у грубій грі проти Мати та Еррери злість через останні невдачі, безсилість та бажання завести партнерів. Звучали версії про зарядженість капітана нібито через образливі пісні фанатів МЮ про його фатальне падіння у грі з Челсі.

Доволі раціонально проаналізував поведінку екс-партнера Джеймі Каррагер:

Він ніколи не залишався у запасі та розраховував виходити з перших хвилин завжди, якщо не був травмований. Таке відбувалося з ним уперше, а гра Ліверпуля до перерви його розчарувала. Він дивився на інших футболістів і думав: "Чому я не на полі?

Той сезон для скаузерів завершився вкрай невдало. Підсумкове шосте місце в АПЛ і поразка 1:6 в останньому турі від Суонсі (єдиний гол, до речі, забив саме Джеррард). На "Енфілді" капітан залишив по собі великий спадок: трофеї, голи, передачі, вдалі підкати. Однак невід'ємною частиною Стівенової спадщини є і ті 38 секунд, як нагадування про те, що у цьому світі немає нічого досконалого. Навіть Джеррард у футболці Ліверпуля.