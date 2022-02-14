Матчі англійської Прем'єр-ліги ніколи не супроводжувалися скаргами на брак відвідуваності. Трибуни англійських стадіонів завжди заповнені вщент, і потрапити на стадіон без придбання квитка заздалегідь – той ще челлендж.

31 березня 2007 року Манчестер Юнайтед вдалося встановити рекорд відвідуваності англійського чемпіонату. Підтримати "червоних дияволів" у битві з Блекберном на "Олд Траффорд" прийшло 76 098 глядачів.

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Рекорду на "Театрі мрій" судилося протриматися цілих 10 років. Після цього він зазнав потрійного оновлення впродовж одного сезону. До того ж показник зростав завдяки одній і тій же команді.

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Сезон 2016/17 став останнім для арени Тоттенхема "Уайт Харт Лейн". Боси клубу вирішили творити нову історію клубу на новому стадіоні. 14 травня 2017 року "шпори" зіграли проти Манчестер Юнайтед останній матч у рідних стінах, подарувавши арені наостанок перемогу 2:1, після чого перебралися на легендарний "Уемблі".

Підйом рівня гри команди Почеттіно та місткість трибун лондонського гіганта стали найкращими факторами для росту кількості глядачів на трибунах. "Шпори" перейшли у розряд титанів англійського футболу, які борються за найвищі місця та прагнуть грати у Лізі чемпіонів. Амбіції Тоттенхема, підкріплені грою на футбольному полі, стали чудовою принадою для глядачів.

У 9 турі АПЛ 2017/18 Тоттенхем приймав Ліверпуль. Подивитися на велику футбольну битву прийшли 80 827 глядачів. Рекорд АПЛ за кількістю відвідувачів було оновлено, а "шпори", натхненні ажіотажем на трибунах, розбили підопічних Юргена Клоппа з рахунком 4:1. Покидаючи поле, Маурісіо Почеттіно та його команда чули рекордні аплодисменти.

Але довго протриматися новому рекорду не судилося – лише 16 турів одного сезону. Поєдинок Тоттенхема проти Манчестер Юнайтед у 25 турі АПЛ змусив прийти на трибуни "Уемблі" аж 81 798 вболівальників. Неймовірний показник, який, здається, буде вічним!

І знову "шпори" не "підкачали" домашні трибуни та здобули впевнену перемогу над суперником. Вже на 1-й хвилині Крістіан Еріксен змусив "дияволів" засумувати, а автогол Філа Джонса в середині першого тайму став фінальним акордом інтриги у матчі.

Неймовірно, але новий показник протримався лише один тур! Дербі Північного Лондона Тоттенхем – Арсенал стало подією, яку відвідали 83 222 тисячі вболівальників. "Шпори" впродовж одного сезону тричі оновили рекорд відвідуваності АПЛ. Про таке не мріяли навіть гранди на кшталт МЮ з армією прихильників по всьому світу. І знову повні трибуни "Уемблі" стали фартовими для хлопців Почеттіно – гол Харрі Кейна на 47-й хвилині приніс господарям мінімальну перемогу.

Тоттенхем пішов на свій новий стадіон, а трибуни "Уемблі" досі тримають рекорд, побити який буде неймовірно складним завданням.