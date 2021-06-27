Умовна вивіска цього протистояння виглядала приблизно так – найякісніша, на думку багатьох, команда групового турніру проти міцного андердога з найбільш інтенсивним пресингом на Євро. Українським уболівальникам цей матч був особливо цікавий, адже грав наш кривдник. Цікаво було поглянути, що продемонструє Австрія на фоні Італії. "Das Team" була у повному порядку, команда Франко Фоди створила величезні проблеми одному з головних фаворитів турніру та навіть мала реальні шанси на перемогу.

Італія – Австрія: банда Алаби протверезила "Скуадру", повторивши план на Україну, Манчіні замінами прорвався в 1/4 Євро

Тож, не такі вже ми й невдахи. Зараз стає очевидною сила групи збірної України. Австрія знову продемонструвала неймовірну інтенсивність. Навіть одразу і не пригадаєш, коли востаннє доводилося бачити такий організований та інтенсивний пресинг на рівні збірних.

Роберто Манчіні прогнозовано залишився вірним своїй моделі гри. Базовою схемою Італії була 4-3-3. Щодо кадрових питань, то тут головний тренер "Скуадри адзурри" вдався до невеликої ротації. Непогано зігравши з Уельсом, Вератті витіснив зі складу Локателліі. А замість К'єлліні, який ще повністю не відновився після ушкодження, у парі з Бонуччі вийшов Ачербі. Екс-гравець Сассуоло, який нині виступає за Лаціо, провів чудовий матч.

Італія – Австрія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Франко Фода випустив той же стартовий склад, що і у матчі з Україною, але при цьому втретє на турнірі змінив тактичну схему. Австрійці починали чемпіонат Європи зі структури 3-5-2 (3-1-4-2), згодом несподівано перейшли на 4-2-3-1, а у плей-офф зіграли у 4-3-3 (4-1-4-1).

Італія – ​​Австрія – 2:1 (осн. час 0:0)

Голи: К'єза, 95, Пессіна, 105+1 – Калайджіч, 114

Італія: Доннарумма, Ді Лоренцо, Ачербі, Бонуччі, Спінаццола, Жоржінью, Верратті (Локателлі, 67), Барелла (Пессіна, 67), Берарді (К'єза, 84), Іммобіле (Белотті, 84), Інсіньє (Крістанте, 108)

Австрія: Бахманн, Лайнер (Тріммель, 114), Хінтереггер, Драговіч, Алаба, Грілліч (Шауб, 106), Забітцер, Шлагер (Грегоріч, 106), Лаймер (Ільзанкер, 114), Баумгартнер (Шьопф, 90), Арнаутовiч (Калайджіч, 97)

Попередження: Ді Лоренцо, 50, Барелла, 51 – Арнаутовіч, 2, Хінтереггер, 103, Драговіч, 120+1

Головний арбітр: Ентоні Тейлор (Англія)

xG – 2,08:1,06

Удари (у площину) – 27(6):16(3)

Удари з меж штрафного – 16:7

Володіння – 52%:48%

Точність передач – 88%:83%

Передачі у фінальну третину – 239:170

Відбори – 18:33

Перехоплення – 14:16

Дистанція (км) – 149,4:145,3

Фоли – 10:22

Карта усереднених позицій демонструє наскільки компактно та агресивно діяли номінальні гості Вемблі. Статистично, Австрія має навіть вищі середні координати лінії оборони.

Австрія практично не поступалася Італії у володінні. Обидві команди мали майже під тисячу дотиків до м'яча. Австрійці діяли у атаках більш збалансовано. Команда Манчіні трохи завалювалася на лівий бік. Майже половину з усіх атакувальних дій збірної Італії пройшли саме через цю вертикальну зону. Цей дисбаланс не був спровокований ходом гри. Це частина плану зіркового штабу Роберто Манчіні.

Навіть шалений тиск австрійців не заважав італійцям систематично виходити у швидкі атаки та відрізками затискати сміливого суперника на його половину поля. Майже усі статистичні показники говорять про ігрову перевагу Італії.

У позиційних атаках фаворити традиційно перебудовувалися. Лівий фулбек Спінаццола підіймався високо та створював ширину, а правий захисник Ді Лоренцо залишався у лінії оборони, утворюючи трійку з Бонуччі та Ачербі.

Інсіньє зміщувався у півфланг і ефективно взаємодіяв з латералем. З глибини їм допомагав Вератті, утворюючи трикутник на лівому фланзі. Праворуч широту підтримував інвертований вінгер – Берарді. Вератті взагалі діяв глибше, ніж правий інсайд – Барелла. У завершальних фазах позиційних атак у італійців тимчасово утворювалася схема 3-2-5.

У такі моменти Австрія сідала у низький блок та трансформувалася на структуру з п'ятьма захисниками. Третім центрбеком ставав Грілліч.

Після стартового відрізку, коли Австрія шокувала Італію своїм інтенсивним високим пресингом, команда Манчіні зуміла налагодити позиційну гру у атаці. До перерви перевага "блакитних" зростала. У другому таймі збірна Австрії знову почала активно і фактично до кінця основного часу тримала суперника у напрузі.

Франко Фода перебудував структуру під високий пресинг, який постійно створював італійцям дискомфорт при розіграшах.

За великим рахунком, команда Фоди утворювала структуру, яка нагадувала піраміду з Арнаутовічем на вершині. П'ятірка хавбеків постійно перекривала вектори для передач на гравців групи атаки Італії.

Можливо, боротьба позиційних атак Манчіні з нескінченним тиском австрійців продовжувалася б до серії пенальті, якби не гравці, які вийшли на заміни у складі "Скуадри". Справжніми героями матчу стали К'єза та Пессіна.

Після матчу Роберто Манчіні відзначив особливу роль гравців, які виходили на заміну: "Знали, що доведеться терпіти, тому що збірна Австрії – типова команда, яка не дозволяє грати гостро. Заміни у нас зіграли важливу роль, але сьогодні на повну виклалися всі. Я щасливий: хлопці віддали все заради перемоги, навіть коли зовсім втомилися.

Ми довели справу до перемоги, тому що заслужили це, хоч і пропустили з кутового. Рано чи пізно нам повинні були забити. Чесно кажучи, ми повинні були забити два набагато раніше і не доводити справу до додаткового часу, через це ми втомилися, але ми заслужено перемогли.

Його колега, головний тренер збірної Австрії Франко Фода не приховував задоволення від дій та взаємодій своїх гравців, але відзначив високий рівень італійців у грі під тиском: "Всі ми засмучені, звичайно. Проте, австрійці можуть пишатися своєю збірною. Ще ніколи не отримував стільки компліментів від суперників.

Спочатку ми хотіли пресингувати якомога ближче до чужих воріт, але збірна Італії занадто сильна. Суперник все частіше виходив з під нашого пресингу й організовував швидкі атаки.

Справді, просто неймовірно, як команда трималася в додатковий час. Це була видатна гра. Протягом 120 хвилин ви бачили, наскільки зрілою була гра збірної Австрії. Тепер потрібно підтверджувати цей рівень у вересні. Команда була голодна до перемог, у неї були хороший настрій і ефективний план. До вересня нам потрібно підійти у якомога кращій формі, щоб поїхати на чемпіонат світу в Катар".

За великим рахунком, результат протистояння можна назвати достатньо об'єктивним. Італія мала більше шансів на перемогу і вона ними скористалася. Але потрібно віддати належне австрійцям. Своїм рівнем гри вони затьмарили стійких угорців і упевнено вирвали з їхніх рук умовний приз глядацьких симпатій. Австрія не тільки оборонялася, але й затискала явного фаворита у низький блок! Це був тактичний хард-рок.

Принаймні у одному з найважливіших у сучасному футболі аспекті, австрійці найкращі на Євро-2020. Навіть на рівні клубів складно організувати такий злагоджений та інтенсивний пресинг. Якби не розвивався надалі турнір, проактивні методи оборони збірної Австрії залишиться однією з головних тактичних особливостей Євро-2020. Навіть добре, що команда Фоди зустрічалася з Україною. Є невелика надія, що виступ австрійців приверне увагу наших фахівців, які поки щ бояться виходити з зони комфорту звичних методів гри, за виключенням Віктора Скрипника, звичайно. Лише такі уроки можуть посприяти прийняттю важливих та актуальних тактичних трендів.

Щодо Італії, то команда Роберто Манчіні також заслуговує на позитивні оцінки. Часом "Скуадрі Адзуррі" було дуже складно, але вона витримала і довела, що спроможна не тільки тішити уболівальників яскравим футболом, коли все йде за планом, але при нагоді тримає удар. Різницю у цьому матчі зробила якісна та довга італійська лава запасних. Це дуже важливий козир Манчіні у плей-офф.

Тож, Австрія вразила, Італія не розчарувала. Надалі у команди Манчіні будуть суперники з більш серйозним кадровим потенціалом, але сумніваюся, що у вирішальних стадіях турніру Італія зіткнеться з таким інтенсивним тиском. Як ефективно "Скуадра" користується простором і часом ми могли побачити у побитті делеко не найслабшої Швейцарії.

Група автора у Facebook "Тактика футболу з Сергієм Костенюком"

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