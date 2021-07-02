Матч Бельгія – Італія у Мюнхені є найбільш статусною парою у чвертьфіналі Євро-2020. Це вже битва титанів, яких не хотілось би втрачати на цій стадії. По суті, сьогодні команди розіграють "малий фінал", адже "червоних дияволів" багато хто коронував на перемогу в турнірі перед його початком, а Італії пророчать тріумф одразу після старту чемпіонату.

Не такі вже ми й невдахи: Україну душили найкращим пресингом Євро-2020, а Манчіні врятував головний козир італійців

Бельгійці підходили до Євро-2020 у інфернальній формі. За останні два роки перед першістю підопічні Роберто Мартінеса провели 21 матч, вигравши 18 з них і зазнавши всього однієї поразки – від Англії. Загальний рахунок – 73:13. У рейтингу збірних "червоні дияволи" й досі залишаються на першому місці, а вже на груповому етапі турніру вони набрали максимум очок, перегравши Росію, Данію та Фінляндію. Такий перформанс виглядає ідеально, однак насправді все не так добре.

Ще навесні було помітно, що Бельгія збавила оберти (зокрема, вони лише дивом не програли Чехії), а в групі футбол цієї грізної машини виявився доволі блідим. З Росією команда зробила результат завдяки дурним привозам захисників і кинула грати по перерві, з Данією були провальні перший тайм і ендшпіль зустрічі, а фіни тримали "нулі" до 81-ї хвилини. Тоді невиразність списували на економ-режим – мовляв, справжня Бельгія почнеться у плей-офф – але зустріч з Португалією в 1/8 фіналу остаточно розчарувала.

Якісно (хоча й не феєрично) зігравши в стартові 45 хвилин, "червоні дияволи" відверто провалили другий тайм. Усі експерти, фанати та журналісти зійшлися на думці, що підсумкова перемога 1:0 завдяки дальньому удару Торгана Азара виявилась фантастичним відскоком. Найгірше, що рівень футболу Бельгії став аж занадто залежати від наявності де Брюйне на полі – саме Кевін перегорнув матч з Данією і саме він асистував Лукаку з фінами, але після його травми у матчі з Португалією команда просто зникла. Все це неабияк тривожить бельгійську спільноту перед поєдинком з Італією.

"Скуадра Адзурра" підійшла до турніру не менш впевнено за свого суперника. Чого коштувала тільки серія у 26 поспіль матчів без поразок при 9-ти поспіль перемогах – але найважливішим був стиль італійців. Роберто Манчіні прищепив традиційно оборонній збірній атакувальний дух, ведучи позиційний наступ великою групою футболістів і надаючи велику увагу створенню ширини на флангах, які розтягують фулбеки. Дивитись на це було приємно, а з початком Євро-2020 чимало експертів почали прогнозувати апеннінцям перемогу на чемпіонаті.

Італія пролетіла по групі, як ракета, забивши 8 голів, набравши 9 очок, не пропустивши жодного гола й демонструючи футбол взагалі без слабких місць. Проти Туреччини підопічні Роберто Манчіні продемонстрували вміння притискати й розривати "автобуси", в поєдинку зі швейцарцями збірна надзвичайно впевнено розправилась з високим пресингом, а Уельс вдалося обіграти другим складом. "Скуадра Адзурра" виглядала потужно як у своїй загальній організації, так і в адаптації під особливості сильних суперників – на опис тактичних інструментів "Скуадри" в різних фазах гри можна витратити кілька годин.

Австрія в 1/8 фіналу швидко опустила італійців на землю. Команда Франко Фоди накрила гранда високим пресингом ("Das Team" входила у трійку лідерів Євро за його інтенсивністю), сміливо тиснула на центральну зону, розігрувала м'яч через короткі перепасовки й не опускала володіння нижче 49%. Поставити у глухий кут Італію не вдалося, але "Скуадру" постійно змушували адаптуватись, а в одній з контратак австрійці навіть забили гол – втім, його скасували через офсайд.

Щоправда, Італія не сипалася під тиском суперника, а грамотно підлаштовувалась (особливу роль у цьому відігравав Верратті). Підопічні Роберто Манчіні неодмінно знаходили свої моменти й в цілому вели гру, а заміни в овертаймі добили Австрію. Тобто, у "Скуадри" вистачило і класу, і характеру, і тактичної підготовки, аби виглядати якісно й перемагати у такому важкому матчі. Та ж Бельгія зіграла не настільки переконливо з Португалією.

Загалом, апеннінці на Євро-2020 виглядають значно цікавіше за "червоних дияволів", але у плей-офф великих турнірів романтичний і енерговитратний стиль ризикує вилізти боком для Італії. Тим паче, коли попереду матч із топовим прагматиком.

Кадрова ситуація

У матчі проти Португалії травми отримали де Брюйне та Еден Азар – це дуже серйозні втрати. Їхня участь у чвертьфіналі перебувала під сумнівом, але обидва полетіли до Мюнхена. Роберто Мартінес заявив, що нічого вкрай серйозного з ними не сталося, тож можна прогнозувати появу обох на полі – можливо, хтось навіть вийде у стартовому складі, хоча більш вірогідною здається поява по перерві. Тим більше, що за добу до гри обоє не тренувалися в загальній групі.

Інших проблем у бельгійців немає. Італія підходить до матчу без кадрових проблем.

Орієнтовні склади на матч Бельгія – Італія

Бельгія: Куртуа – Алдервейрелд, Вермален, Вертонген – Меньє, Тілеманс, Вітсель, Т. Азар – Мертенс, Феррейра-Карраско – Лукаку

Італія: Доннарумма – Ді Лоренцо, Бонуччі, Ачербі, Спінаццола – Барелла, Жоржінью, Верратті – К'єза, Іммобіле, Інсіньє

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Коли зустрічаються настільки потужні колективи, важко робити якісь прогнози. Бельгія та Італія при цьому ще й дуже не схожі один на одного – "Скуадра" виглядає цілісною командою зі складною системою гри та шикарно поставленою атакою, а "червоні дияволи" грають у прагматичному руслі з лідерами, навколо яких вся гра і будується. У клубному футболі підхід апеннінців точно приніс би результат, але на великих турнірах збірних підхід Роберто Мартінеса є ефективнішим. Втім, цей підхід працює лишень тоді, коли немає запитань до всієї структури (як у випадку з тією ж Англією), а от Бельгія явно шкутильгає в цьому аспекті.

"Червоні дияволи", попри всього один пропущений гол, слабенько виглядають в обороні, тож сьогодні варто очікувати на взяття воріт Куртуа. При цьому без де Брюйне й Азара рівень гри бельгійців критично просідає в організаційному плані – звісно, вони можуть вийти на поле, але в якій формі вони перебуватимуть? Чи зможуть вони нав'язати боротьбу тому ж Верратті, якому у матчі з Австрією вдалося розбивати весь пресинг суперника своїми переміщеннями? Існують великі сумніви.

В обороні італійці майже нічого не привозять, та і загалом "Скуадра" здається значно організованішою й потужнішою за нинішню версію Бельгії. Саме тому варто поставити на перемогу апеннінців.

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