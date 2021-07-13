"У житті трапляються такі ситуації, які немов тестують тебе на міцність. У моєму житті зараз саме така ситуація. Арбітраж GEF прийняв рішення про те, що концентрація мельдонію, яку знайшли у мене в організмі, достатня для моєї дискваліфікації на 4 роки. Починаючи з листопада минулого року. Це означає, що на Олімпіаду я не поїду.

Найважливіше питання – як заборонений препарат потрапив у мій організм? Чому це сталося в період, коли не було серйозних міжнародних змагань і тренування проходили в полегшеному режимі? Чому тільки один тест дав позитивний результат, а жоден з майже десятка наступних тестів не підтвердив наявність забороненої субстанції? Позитивний тест тільки вказує на факт наявності в організмі заборонених речовин, але не свідчить про провину спортсмена. Якщо спортсмен впевнений, що його провини немає, він не повинен опускати руки.

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Арбітраж GEF прийняв рішення, яке підлягає оскарженню. Якщо рішення арбітражу підлягає оскарженню, значить остаточні висновки робити рано. Вся боротьба тільки починається. Це черговий етап мого життя і, як завжди, я буду боротися до кінця і оскаржу рішення арбітражу GEF про мою дискваліфікацію в CAS. Вірю, що вища спортивна судова інстанція розставить все на свої місця.

Дякую за підтримку всім, хто поруч зі мною в цей складний для мене період. Спорт навчив мене виходити на поміст навіть з травмою і все одно перемагати. Впевнений, що так буде і зараз", – написав Верняєв на своїй сторінці у Facebook.

Мельдоній офіційно визнали допінгом у 2016-му. Препарат використовують для профілактики ішемічної хвороби серця і захисту серцевого м’яза. Його можна купити у звичайній аптеці без рецепту від лікаря. Серед українських спортсменів у вживанні мельдонію раніше звинувачували біатлоністів Ольгу Абрамову та Артема Тищенка. Це сталося одразу після внесення субстанції у список заборонених речовин.

У Тищенка знайшли допустимий вміст мельдонію в крові, тому його не дискваліфіковували. Абрамову відсторонили від змагань на один рік. Однак вона виграла апеляцію у CAS, тому її дискваліфікацію було скасовано.

Зауважимо, на Олімпійських іграх-2016 Олег Верняєв завоював золоту медаль на паралельних брусах та срібну в абсолютній першості. Цьогоріч гімнаст не потрапив у заявку збірної України на Ігри у Токіо, адже з січня 2021-го його відсторонили від змагань на час розслідування. Верняєв є лідером української збірної зі спортивної гімнастики та був головним претендентом на призові місця Олімпіади-2020.

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