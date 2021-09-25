Перемога у Лізі чемпіонів – одне з найвищих футбольних досягнень. Деяким мрійникам вдавалося пережити тріумф в турнірі у різних амплуа – гравця та тренера.

"Хороший гравець не обов'язково стане хорошим тренером", – ця сентенція лунає кожного разу, як чергова зірка вішає свої бутси на цвях та розпочинає тренерську кар'єру. Але декому вдалося досягнути висот, з яких подібні вислови експертів викликають лише іронічну посмішку.

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Мігель Муньйос

Опорник мадридського Реала п'ять разів піднімав над головою найпрестижніший європейський трофей: тричі – у якості гравця та двічі – у ролі тренера. Цікаво, що під час ігрової кар'єри Мігель перемагав у Кубку європейських чемпіонів тричі поспіль – здавалося, що повторити таке досягнення просто нереально. На щастя, не всі погоджувалися з цією думкою, згодом це досягнення повторювалося.

Не тільки гравці стають справжніми зірками Ліги чемпіонів – особливий слід в історії футболу залишають і тренери. Дізнайся більше про досягнення видатних спортсменів разом із преміальною Żubrówka Czarna!



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Джованні Трапаттоні

Майже всю свою кар'єру Джованні провів у футболці Мілана, і лише наприкінці кар'єри приміряв форму скромного Варезе. З "россо-нері" Трапаттоні двічі завойовував статус найсильнішої команди Європи.

Його призначення головним тренером туринського Ювентуса було дуже неочікуваним, але тренер дуже швидко виправдав ризик та привів туринців до омріяного трофею.

Йохан Кройф

На початку 1970-х років Аякс встановив футбольну гегемонію, тричі поспіль ставши володарем Кубка чемпіонів. Справжньою зіркою амстердамців був "Летючий голландець", який приводив команду до тріумфу.

Ставши тренером Барселони, Кройфу вдалося знову пережити ейфорію від завоювання трофею найсильніших.

Франк Райкаард

Ще один нідерландець, якому вдалося підкорити футбольний Еверест у різних ролях. Як і Кройф, Франк тричі святкував перемогу у Лізі чемпіонів як футболіст та привів Барселону до трофею, керуючи гравцями з тренерського містка.

Карло Анчелотті

Один з найкращих тренерів сучасності провів чудову кар'єру футболіста, двічі перемігши з Міланом у Лізі чемпіонів. Ставши тренером своєї колишньої команди, Карло так само двічі святкував перемогу у турнірі. Трофеїв у Мілана могло бути три, але стамбулський фінал проти Ліверпуля все зіпсував. Згодом Анчелотті приведе до перемоги в Лізі чемпіонів мадридський Реал.

Хосеп Гвардіола

Один з найкращих хавбеків свого часу став справжнім новатором тренерського ремесла. Гвардіолі-футболісту Ліга чемпіонів підкорилася лише один раз – в сезоні 1991/92. А от у Пепа-тренера справи пішли краще – він двічі приводив рідну Барсу до трофею. Минулого року Пеп був за крок до третього трофею, але Челсі Томаса Тухеля зумів впоратися з Зінченком і Ко.

Зінедін Зідан

Феєричний постріл Зізу у фіналі Ліги чемпіонів проти Баєра став перлиною історії турніру. Тренерська кар'єра у Зідана склалася ще краще – під його керівництвом зірковий Реал тричі поспіль перемагав у Лізі чемпіонів. Щоправда, тепер Зізу потрібно доводити, що це досягнення не є вершиною його тренерських можливостей, а скочити вище голови аж так високо буде дуже непросто.