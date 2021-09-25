Победа в Лиге чемпионов – одно из самых высоких футбольных достижений. Некоторым мечтателям удавалось пережить триумф в турнире в разных амплуа – игрока и тренера.

"Хороший игрок не обязательно станет хорошим тренером", – эта сентенция звучит каждый раз, когда очередная звезда вешает свои бутсы на гвоздь и начинает тренерскую карьеру. Но некоторым удалось достичь высот, с которых подобные высказывания экспертов вызывают лишь ироническую улыбку.

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Мигель Муньос

Опорник мадридского Реала пять раз поднимал над головой самый престижный европейский трофей: трижды – в качестве игрока и дважды – в роли тренера. Интересно, что во время игровой карьеры Мигель побеждал в Кубке европейских чемпионов трижды подряд – казалось, что повторить такое достижение просто нереально. К счастью, не все соглашались с этим мнением, и впоследствии это достижение повторялось.

Не только игроки становятся настоящими звездами Лиги чемпионов – особенный след в истории футбола оставляют и тренеры. Узнай больше о достижениях выдающихся спортсменов вместе с премиальной Żubrówka Czarna!



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Джованни Трапаттони

Почти всю свою карьеру Джованни провел в футболке Милана, и лишь в конце карьеры примерил форму скромного Варезе. С "россо-нери" Трапаттони дважды завоевывал статус сильнейшей команды Европы.

Его назначение главным тренером туринского Ювентуса было очень неожиданным, но тренер очень быстро оправдал риск и привел туринцев к желанному трофею.

Йохан Кройф

В начале 1970-х годов Аякс установил футбольную гегемонию, трижды подряд став обладателем Кубка чемпионов. Настоящей звездой амстердамцев был "Летучий голландец", который приводил команду к триумфу.

Став тренером Барселоны, Кройфу удалось вновь пережить эйфорию от завоевания трофея сильнейших.

Франк Райкаард

Еще один голландец, которому удалось покорить футбольный Эверест в разных ролях. Как и Кройф, Франк трижды праздновал победу в Лиге чемпионов как футболист и привел Барселону к трофею, управляя игроками с тренерского мостика.

Карло Анчелотти

Один из лучших тренеров современности провел замечательную карьеру футболиста, дважды победив с Миланом в Лиге чемпионов. Став тренером своей бывшей команды, Карло так же дважды праздновал победу в турнире. Трофеев у Милана могло быть три, но стамбульский финал против Ливерпуля все испортил. Со временем Анчелотти приведет к победе в Лиге чемпионов мадридский Реал.

Хосеп Гвардиола

Один из лучших хавбеков в свое время стал настоящим новатором тренерского ремесла. Гвардиоле-футболисту Лига чемпионов покорилась только один раз – в сезоне 1991/92. А вот у Пепа-тренера дела пошли лучше – он дважды приводил родную Барсу к трофею. В прошлом году Пеп был в шаге от третьего трофея, но Челси Томаса Тухеля сумел справиться с Зинченко и Ко.

Зинедин Зидан

Феерический выстрел Зизу в финале Лиги чемпионов против Байера стал жемчужиной истории турнира. Тренерская карьера у Зидана сложилась еще лучше – под его руководством звездный Реал трижды подряд побеждал в Лиге чемпионов. Правда, теперь Зизу нужно доказывать, что это достижение не является вершиной его тренерских возможностей, а прыгнуть выше головы настолько высоко будет очень непросто.