Найбільшою перемогою київського Динамо у єврокубках є домашній розгром Баррі Таун. Ще приємнішого забарвлення рекорду з 1998-го додає факт особливості сезону – саме з розгрому валлійців розпочалася одна з найбільш успішних сторінок в історії "біло-синіх" і вихід команди Лобановського у півфінал Ліги чемпіонів.

Старі знайомі

Найсильніша команда України стартувала у Лізі чемпіонів з Першого відбіркового раунду. Жереб відправив у суперники киянам Баррі Таун, а у випадку проходу Динамо зустрічалося з празькою Спартою (це за умови, що потрапити нам могли Інтер чи навіть Баварія).

Якщо у наші дні ще перед жеребкуванням Шахтар та Манчестер Сіті обмінюються дружніми переписками у твітері, мовляв, "зустрінемося і цього року", то Динамо та Баррі Таун також пережили певне дежавю. Роком раніше майже у ті ж спекотні липневі дні кияни вже грали з валлійцями на тому ж етапі. Дві впевнені перемоги (2:0 у Києві та 4:0 у Баррі) не залишали сумнівів – "біло-сині" не матимуть труднощів і цього разу.

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Вдома поза конкуренцією

Взагалі той сезон розпочався для Динамо з важкого матчу у Вищій лізі – непоступливі Карпати Мирона Маркевича вистояли у столиці (0:0). Вже через кілька днів кияни позбиткувалися у Харкові з Металіста – 6:1. Потім до Києва приїхала тернопільська Нива і пропустила лише одного разу від Олександра Хацкевича – 1:0. Відтак, єдиний гол на старті сезону динамівці пропустили після дальнього удару захисника Металіста Віктора Іваненка.

Динамо проти Баррі Таун / фото walesonline.co.uk

Баррі Таун здобув золото чемпіонату Уельсу втретє поспіль. Вражали і підсумкові показники майбутнього суперника Динамо: жодної поразки у 38 матчах, 134 забиті голи і 104 зароблені очки. Однак після минулорічної зустрічі особливих побоювань підопічні Лобановського не мали.

Гольова злива

Вже на 9-й хвилині господарі відкрили рахунок. З ударом Олександра Хацкевича голкіпер впорався, проте першим на добиванні опинився Сергій Ребров, який відзначив гол особливим святкуванням. Минуло сім хвилин і нападник оформив дубль після класичного виходу віч-на-віч і помилки захисника. Того вечора другий найкращий український бомбардир в ЛЧ оформив покер (ще один з голів рефері не зарахував). Для Сергія то був другий покер у кар'єрі (перший датований 1996-м, коли постраждав Кривбас).

Намагався витримувати темп, заданий Ребровим, його партнер по атаці Андрій Шевченко. В активі форварда – два м'ячі у кожному із таймів. Чи не першим дотиком валлійцям забив і оборонець Олексій Герасименко (зверніть увагу на незвичне святкування). Ще один результативний удар в активі Валентина Белькевича.

Фрагмент матчу у Києві / Фото AP

Результат матчу не варто переоцінювати. На ньому, мабуть, не в останню чергу позначився той факт, що сезон для суперників ще не почався і на відміну від Динамо, Баррі Таун не мав ігрової практики. Ми добре знали можливості свого суперника і розуміли, що сьогоднішній Баррі Таун не може на рівних грати з нами. Для нас дуже важливо було успішно стартувати в черговому розіграші Ліги чемпіонів. Порадував настрій на гру нашої команди: він спостерігався з першої хвилини матчу до останньої, – сказав після гри Олексій Михайличенко, тодішній асистент Валерія Лобановського.

Наставник гостей 35-річний Гарі Барнетт у прес-залі з'явився у бутсах – не дивно, адже колишня зірка Фулхема ще не завершила кар'єру і відбігала проти Динамо усі 90 хвилин. Він привітав українців з перемогою і почав своє спілкування з пресою риторичним: "А що тут коментувати?" А згодом додав пророчі слова: "Думаю, наступної весни ми будемо пишатися тим, що зустрічалися з такою сильною командою".

У матчі-відповіді через тиждень кияни скромно перемогли 2:1, а потім добряче намучилися з празькою Спартою (ви ж пам'ятаєте автогол чехів на 88-й хвилині і чудову гру Шовковського у серії пенальті?) Зупинить Динамо-машину лише мюнхенська Баварія у півфіналі Ліги чемпіонів.

Шевченко проти Баррі Таун / фото Динамо

Динамо – Баррі Таун 8:0

22.07.1998 року, Київ, стадіон "Динамо". 15 000 глядачів, +29°С.

Суддя: Андреас Георгіу (Кіпр).

Динамо: Шовковський, Головко, Ващук, Дмитрулін, Каладзе, Калітвінцев (Герасименко, 46), Косовський (Венглинський, 67), Шевченко, Ребров, Гусін (Белькевич, 56), Хацкевич.

Голи: Ребров, 9, 16, 37, 81, Шевченко, 32, 58, Герасименко, 48, Белькевич, 65.