"Причина? Я хочу її відкрити, щоб це виставили. Я кажу голосно: у нас реабілітація на мінусі, нуль, у нас її нуль взагалі.

Тобто людина тренується-тренується, я переношу шалені навантаження, а у нас реабілітація – нуль. Я обох суперників перемагав, насправді. Від цього морально найскладніше. Я знаю, що можу грати на такому рівні. І не те, що я вигадую, я їх вже обігрував або грав на рівних!" – емоційно висловився Артем Почтарьов в ефірі телеканалу UA: Перший.

Нагадаємо, Почтарьов програв обидва матчі групової стадії олімпійського турніру з бадмінтону. Українець не має шансів на вихід із групи, тому покине Токіо. Цьогорічна Олімпіада була другою у його кар'єрі, на Іграх у Ріо-2016 він також не зміг пройти далі групової стадії.

Медальний рекорд чи тотальне фіаско: що чекає Україну на Олімпіаді в Токіо