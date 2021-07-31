Пабло Карреньо Буста (№11 АТР) здолав 34-річного серба (№1 АТР) з рахунком 2:1.

Джоковіч сенсаційно поступився у півфіналі Олімпіади – серб перебував за крок до історичного рекорду

Новак Джоковіч віддав іспанцю перший сет (4:6), потім вирвав перевагу у напруженому другому (7:6), однак у третьому сеті Карреньо Буста виявився сильнішим за іменитого серба (6:3). Таким чином Пабло залишає Джоковіча без нагороди Олімпіади у Токіо.

Зауважимо, цього cезону Новак виборов чемпіонство у Відкритому чемпіонаті Австралії, Ролан Гарросі та Вімблдоні, а незабаром виступить на Відкритому чемпіонаті США. Джоковіч міг стати першим тенісистом, який здобув перемогу у чотирьох головних турнірах року та завоював золоту медаль Олімпійських ігор. Раніше це вдавалося тільки німкені Штеффі Граф у 1988 році.

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