Пабло Карреньо Буста (№11 АТР) одолел 34-летнего серба (№1 АТР) со счетом 2:1.

Джокович сенсационно уступил в полуфинале Олимпиады – серб находился в шаге от исторического рекорда

Новак Джокович отдал испанцу первый сет (4:6), затем вырвал преимущество в напряженном втором (7:6), однако в третьем сете Карреньо Буста оказался сильнее именитого серба (6:3). Таким образом Пабло оставляет Джоковича без награды Олимпиады в Токио.

Отметим, в этом сезоне Новак завоевал чемпионство в Открытом чемпионате Австралии, Ролан Гарросе и Уимблдоне, а вскоре выступит на Открытом чемпионате США. Джокович мог стать первым теннисистом, который одержал победу в четырех главных турнирах года и завоевал золотую медаль Олимпийских игр. Ранее это удавалось только немке Штеффи Граф в 1988 году.

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