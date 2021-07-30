34-річний сербський тенісист втратив шанс на олімпійське золото та великий рекорд.

Світоліна сенсаційно поступилася у півфіналі Олімпіади – українка побореться за бронзу

Новак Джоковіч (№1 АТР) без проблем взяв перший сет (6:1), однак Олександр Звєрєв (№5 АТР) спочатку відновив паритет (6:3), а потім взагалі розбив іменитого серба (6:1). Підсумковий рахунок – 2:1 на користь німця. Отже, Звєрєв здобуває путівку у фінал, а Джоковіч позмагається за бронзу.

Зауважимо, цього cезону Новак виборов чемпіонство у Відкритому чемпіонаті Австралії, Ролан Гарросі та Вімблдоні, а незабаром виступить на Відкритому чемпіонаті США. Джоковіч міг стати першим тенісистом, який здобув перемогу у чотирьох головних турнірах року та завоював золоту медаль Олімпійських ігор. Раніше це вдавалося тільки німкені Штеффі Граф у 1988 році.

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